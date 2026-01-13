El aeropuerto de Menorca cierra 2025 con 4,2 millones de pasajeros, un 0,9% más que el año anterior

Archivo - Aeropuerto de Menorca (Mahón). - CAIB - Archivo

MENORCA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Menorca cerró el año 2025 con 4.210.152 pasajeros, una cifra que supone un 0,9 por ciento más que el año anterior.

Según los datos de Aena, los pasajeros en conexiones nacionales bajaron durante 2025 un 1,9 por ciento (2,1 millones de pasajeros), mientras que los que lo viajaron en rutas internacionales crecieron un 3,8 por ciento (casi 2,1 millones de pasajeros).

Asimismo, durante 2025, el aeropuerto menorquín atendió un total de 37.444 movimientos de aeronaves, un 1,3 por ciento más que en el 2024.

En lo que respecta al último mes del año, este aeropuerto registró 98.098 pasajeros, un 4,7 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.

Se operaron un total de 1.293 vuelos entre despegues y aterrizajes, lo que supone un 5,2 por ciento menos en relación con diciembre de 2024.