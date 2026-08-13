El aeropuerto de Palma abre el nuevo acceso del módulo interislas

Archivo - Terminal B del aeropuerto de Palma. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha abierto en la mañana de este jueves el nuevo acceso al módulo interislas, ubicado junto al actual, que ofrece un servicio diferenciado, específicamente diseñado para los pasajeros de estos vuelos que usan de forma habitual estas conexiones para sus desplazamientos.

Los viajeros de salida seguirán contando con un filtro de seguridad específico situado junto al acceso al módulo, mientras que los pasajeros de llegada que no hayan facturado equipaje seguirán utilizando la salida directa hacia la planta de facturación, situada frente al nuevo acceso.

Los viajeros que necesiten recoger equipaje facturado, dispondrán de un nuevo itinerario más directo que el actual para acceder a la sala de recogida de equipajes.

Aena ha explicado en un comunicado que este nuevo acceso permite consolidar un modelo de servicio que distingue al tráfico interinsular dentro del aeropuerto. Además, los pasajeros de estos vuelos disponen de un tránsito más ágil y cómodo.

El nuevo acceso se enmarca en el proyecto de remodelación de Son Sant Joan, que cuenta con una inversión de 559 millones de euros y que afronta este año su última fase de ejecución.

El proyecto cuenta con la instalación del nuevo control de seguridad, la nueva zona comercial, la renovación de los accesos a los módulos A, C y D, el nuevo control de pasaportes o la transformación del área exterior de llegadas.