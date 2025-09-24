El aeropuerto de Palma obtiene el nivel 4 del programa de gestión y reducción de emisiones de CO2

Archivo - Carteles de información en el aeropuerto de Palma indicando el camino hacia recogida de equipajes y terminales. - EUROPA PRESS - Archivo

Ibiza y Menorca renuevan el nivel 3 de la certificación

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha obtenido el nivel 4 de la certificación Airport Carbon Accreditation (ACA), un programa que permite, de forma independiente, evaluar y reconocer los esfuerzos de los aeropuertos para la gestión y reducción de sus emisiones CO2.

Los de Ibiza y Menorca, por su parte, han renovado el nivel 3 de la certificación, según ha informado Aena este miércoles.

El nivel 4 tiene como objetivo transformar las operaciones del aeropuerto para conseguir reducciones absolutas de emisiones y sitúa a Palma junto a infraestructuras como el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y AS Madrid-Barajas.

El aeropuerto ibicenco obtuvo la certificación de nivel 3 por primera vez en 2024 y, con Menorca, comparten evaluación con Málaga- Costa del Sol y Alicante-Elche Miguel Hernández.

Adicionalmente, antes de finales de 2025, Aena completará la certificación de otros 10 aeropuertos de la red en el nivel 1 de la acreditación ACA.

De esta forma, se cumple con la planificación del Plan de Acción Climática de la compañía para alcanzar las cero emisiones netas en 2030.

En total, los nueve aeropuertos de la red de Aena que ya participaban en el programa Airport Carbon Accreditation (ACA) en años anteriores han incrementado o renovado su nivel de acreditación.