El aeropuerto de Palma registra 13 vuelos cancelados debido a la dana

En el aeropuerto de Ibiza ha habido una cancelación y dos vuelos han tenido que ser desviados por las lluvias y tormentas

PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha registrado de momento un total de 13 cancelaciones debido a las lluvias y tormentas provocadas por la dana Alice, que este sábado afecta al archipiélago balear, y que en el aeródromo de Ibiza ha dejado una cancelación y dos vuelos desviados.

Según han informado desde Aena a los medios de comunicación, hasta ahora el aeropuerto de Son Sant Joan ha registrado un total de 13 vuelos cancelados de los 942 previstos esta jornada.

Además, en el aeropuerto de Ibiza ha habido una cancelación y dos vuelos han tenido que ser desviados. En concreto, un vuelo procedente de Valencia, con destino Ibiza, que ha sido desviado a Palma, y otro procedente de Barcelona que ha regresado al aeropuerto de El Prat.

Debido a las inclemencias meteorológicas, a esta hora continúan los retrasos generalizados, por lo que desde Aena han pedido a quienes vayan a viajar este sábado que mantengan la precaución en los desplazamientos y consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.