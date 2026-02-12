El aeropuerto de Palma registra algunos retrasos por el fuerte viento

Archivo - Vuelos cancelados y retrasados en el aeropuerto de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma registra algunos retrasos este jueves por las fuertes rachas de viento.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, desde primera hora de este jueves el aeródromo palmesano está anotando una decena de retrasos tanto de salida como de llegada.

Especialmente significativas son las demoras con Barcelona, donde las aerolíneas han informado a Aena que han subido hasta los 44 los vuelos cancelados.