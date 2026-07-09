El aeropuerto de Palma registra desde primera hora de este jueves retrasos por bancos de niebla levantados en la bahía

Archivo - Panel de vuelos del aeropuerto de Palma con numerosos retrasos en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma de Mallorca registra desde primera hora de este jueves 9 de julio retrasos por los bancos de niebla que se han levantado sobre la bahía de Palma.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, las demoras se dan tanto en las salidas y como en las llegadas, y en algunos casos alcanzan las dos horas.

En cuanto al tiempo, las temperaturas hoy en Palma de Mallorca oscilarán, según datos de la AEMET, entre los 25 grados de primera hora y la máxima de 35 que se alcanzará a las 15 horas.

Asimismo, la agencia de metereología incide en que desde las 12:00 horas hasta las 19:00 horas hay "peligro importante" en la zona sur de Mallorca por altas temperaturas.