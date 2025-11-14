El aeropuerto de Palma supera en octubre los 3,5 millones de viajeros, un 0,3% más que el año anterior

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma cerró el mes de octubre con 3.501.199 viajeros, lo que representa un aumento del 0,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Según los datos de Aena, del total de viajeros, 3.499.936 utilizaron vuelos comerciales. De ellos, 747.848 lo hicieron con origen o destino a alguna ciudad española (+0,7%), mientras que 2.752.088 realizaron conexiones con el extranjero (+0,2%).

El aeropuerto mallorquín llevó a cabo 25.768 vuelos, entre despegues y aterrizajes, un 1,4% más que en octubre de 2024.

En el acumulado de 2025, desde comienzos de año hasta el pasado mes de octubre, el aeropuerto de Son Sant Joan ha movido 31.492.320 viajeros, un 1,5% más que en los mismos meses del año anterior.

La operativa de vuelos ha sumado un total de 226.171 movimientos de aeronaves, también un 1,5% más.