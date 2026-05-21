El aeropuerto de Palma es el tercer aeropuerto con mayor riesgo de perder algún vuelo de conexión, según AirHelp

Archivo - Terminal B del aeropuerto de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Son Sant Joan es el tercer aeropuerto de España que presenta un mayor riesgo para que un pasajero pueda perder algún vuelo de enlace con otro.

Así se desprende de un ranking elaborado por la empresa de reclamaciones AirHelp, en el que ha analizado 196 aeropuertos y el aeródromo de Palma se sitúa en la posición número 57 con peor puntuación.

De este modo, de acuerdo con sus conexiones el aeropuerto de Palma obtiene un 5,44 sobre 10 y los peores serían el aeropuerto de Madrid-Barajas con un 4,23 y Barcelona-El Prat con un 4,85, ubicados en las posiciones 10 y 35 respectivamente.

El estudio señala que el aeropuerto mallorquín empeora especialmente en periodos de mayor afluencia turística, cuando el incremento del tráfico "puede afectar a la experiencia de conexión y aumentar el riesgo de perder enlaces entre vuelos".

En el análisis también aparecen los aeropuertos de Eivissa, con un, en la posición 93 con un 6,36 de puntuación, y Menorca, en el puesto 100 con un 6,51. No obstante, si se mide por el número total de puntuaciones Palma quedaría en el puesto 55º, Eivissa en el 92º y Menorca en el 165º.

El estudio apunta a que, aunque el Aeropuerto de Son Sant Joan recomienda oficialmente 75 minutos para conexiones entre vuelos domésticos e internacionales, y los aeropuertos de Ibiza y Menorca establecen 70 minutos para este tipo de enlaces y 85 minutos para conexiones internacionales, estos tiempos reflejan márgenes operativos acordes a su nivel de actividad, pese a la marcada estacionalidad del tráfico en Baleares.

El análisis identifica a los grandes aeropuertos internacionales como "posibles agujeros negros logísticos", especialmente cuando concentran un alto volumen de pasajeros, varias terminales, controles adicionales o un intenso tránsito internacional.

Ante este escenario, AirHelp recomienda priorizar la seguridad operativa frente a la rapidez aparente, al evitar escalas demasiado cortas en grandes aeropuertos, añadir margen extra en temporada alta, revisar la puntualidad histórica del aeropuerto y la aerolínea y priorizar conexiones más amplias aunque el trayecto total sea mayor.

"Muchos pasajeros asumen que si una conexión aparece disponible en el sistema de reserva será fácil de realizar pero la realidad operativa demuestra que no siempre es así, especialmente en aeropuertos de gran tamaño", ha advertido el director jurídico de AirHelp, Eric Napoli.

Por eso, ha resaltado que los pasajeros deben saber que están "protegidos" frente a la pérdida de conexiones y que, si pierden su conexión por causas ajenas a su voluntad, la compañía aérea "está obligada a proporcionarle un nuevo vuelo a su destino y podría tener derecho a una indemnización de hasta 600 euro si, como consecuencia de ello, llega con más de tres horas de retraso".

En un contexto de tráfico aéreo creciente y alta presión sobre las principales infraestructuras europeas, el informe pone sobre la mesa una cuestión clave para millones de viajeros, que es la diferencia entre una conexión "técnicamente posible" y una conexión "realmente viable".