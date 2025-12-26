Los aeropuertos de Baleares operarán 455 vuelos esta 'Segona Festa' de Navidad, un 11% más que el año pasado

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán 455 vuelos este viernes, día de la 'Segona Festa' de Navidad, lo que supone un 11,79% más que el año anterior.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, el aeropuerto de Palma será el que mayor actividad registrará a lo largo del día, con 334 vuelos, 197 nacionales y 137 internacionales.

Le seguirá el de Ibiza, con 84 vuelos, 70 nacionales y 14 internacionales, y el de Menorca, con 38 operaciones, todas ellas nacionales.