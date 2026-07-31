Los aeropuertos de Baleares operarán 5.139 vuelos entre este viernes y domingo

Archivo - Varias personas con mascarilla el día que comienza la huelga de los trabajadores de handling de Iberia, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares registrarán, entre este viernes y domingo, un total de 5.139 vuelos, lo que representa 44 menos que en el mismo periodo del año anterior, un -0,9%.

Según datos de Aena, del total de vuelos, 3.178 se operarán en Mallorca (61,8%), 1.383 en Eivissa (26,9%) y 578 en Menorca (11,3%).

Así, Mallorca reducirá 24 vuelos durante estos tres días (0,8%) en comparación al mismo periodo del año anterior, al igual que Eivissa, con 17 operaciones menos (1,2%) y Menorca, con cuatro conexiones menos (0,5%).

En el aeropuerto de Son Sant Joan el día con más movimientos será el sábado, con un total de 1.100, mientras que la jornada con menor tráfico aéreo será el viernes, con 980. Lo mismo ocurrirá en el de Eivissa, con 508 operaciones el sábado, y 437 el viernes; y en el de Menorca, con 219 vuelos el sábado, y 176 el viernes.

En cómputo general, el viernes se registrarán 43 vuelos menos en el archipiélago en comparación con el mismo fin de semana del año anterior, mientras que el domingo también bajará el número de movimientos en 28. Por el contrario, ascenderán las operaciones el sábado en 30.