Los aeropuertos de Baleares operarán casi 5.000 vuelos este fin de semana

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán un total de 4.975 vuelos este fin de semana, del 21 al 23 de agosto, lo que supone una disminución del 0,87% respecto al mismo periodo del año pasado, aunque se calcula entre el 22 y el 24 de agosto de 2025.

Según los datos facilitados por Aena, el de Palma será el que más vuelos registrará estos días, con un total de 3.123, una caída interanual del 0,29%. El viernes volarán 981, el sábado 1.069 y el domingo 1.073.

La seguirá el aeropuerto de Eivissa, con un total de 1.292 operaciones, lo que representa una caída del 2,27%. El viernes habrá 426, el sábado 429 y el domingo 437.

El aeropuerto de Menorca, por su parte, sumará 560 vuelos a lo largo del fin de semana, una disminución del 1,23% respecto al mismo periodo de 2025. El viernes serán 173, el sábado 207 y el domingo 180.