Los aeropuertos de Baleares operarán más de 5.000 vuelos este fin de semana

Archivo - Vista del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares registrarán, entre este viernes y domingo, un total de 5.069 vuelos, lo que representa 115 menos que en fechas similares del año pasado.

Según datos de Aena, del total de vuelos, 3.172 se operarán en Mallorca, 1.330 en Eivissa y 567 en Menorca.

En el aeropuerto de Son Sant Joan el día con más movimientos será el domingo, con un total de 1.096, mientras que la jornada con menor tráfico aéreo será el viernes, con 986. En Eivissa, la jornada de mayor tráfico será el sábado, con 470 vuelos; y también en el de Menorca, con 214 vuelos.

Por días, el de mayor tráfico en el conjunto de aeródromos será el sábado, con 1.774 operaciones previstas, seguido del domingo (1.723) y el viernes (1.572).