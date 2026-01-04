Los aeropuertos de Baleares prevén operar 476 vuelos este domingo, cerca de un 4% más que en 2025

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar un total de 476 vuelos este domingo, 4 de enero, un 3,93 más que en el primer domingo del pasado año 2025, cuando se contabilizaron 458 vuelos.

Según datos facilitados por Aena y consultados por Europa Press, el aeropuerto de Palma registrará 348 vuelos esta jornada, 192 nacionales y 156 internacionales. Estos suponen un 8,07% más de vuelos que los contabilizados en Son Sant Joan el primer domingo de 2025.

Por su parte, el aeropuerto de Ibiza gestionará 90 vuelos, misma cifra que la registrada en la isla el primer domingo de 2025. Del total de vuelos, 70 son nacionales y el resto, 20, internacionales.

Y, el aeropuerto de Menorca operará un total de 38 vuelos, todos nacionales. Así, esta jornada se gestionarán en la isla un 17,39% menos de vuelos que los contabilizados el primer domingo de 2025.