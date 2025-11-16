La Agencia de Desarrollo de Baleares será la embajadora de un evento internacional sobre emprendimiento

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, durante uno de los actos de la Global Entrepreneurship Week. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADR Balears) ha sido designada embajadora de la Global Entrepreneurship Week (GEW), una iniciativa internacional destinada a promover el espíritu emprendedor y reforzar los ecosistemas de emprendimiento a nivel mundial.

La GEW se celebrará del 17 al 23 de noviembre para coincidir con la tercera semana del mes durante la que se organizan miles de actividades locales, nacionales y globales para inspirar y apoyar a las personas emprendedoras, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

La ADR Balears, como agencia regional dedicada a impulsar el desarrollo económico y empresarial de Baleares, pone a disposición de las personas emprendedoras de las islas las herramientas y los servicios de orientación necesarios a través del programa 'Ibemprèn'.

Precisamente, por su papel en la prestación de estos servicios y en la dinamización del ecosistema, la fundación Autoocupació --promotor de la GEW a nivel estatal-- ha confiado en la ADR Balears y la ha nombrado un año más embajadora para coordinar y potenciar la celebración de la Semana del Emprendimiento en las Baleares.

Durante estos días, la ADR Balears focalizará la atención de ciudadanía, entidades y empresas sobre la relevancia del talento emprendedor en el territorio y la necesidad de articular un ecosistema propicio para la creación y consolidación de empresas.

Así, se han programado formaciones dirigidas a personas que quieran iniciar un proyecto empresarial, talleres de valoración de empresas destinados a emprendedores, y una jornada sobre como comunicación empresarial.

Así mismo, la ADR Balears implicará las entidades que conforman la Red de Servicios Públicos Empresariales (XSPE), iniciativa única en el ámbito estatal que agrupa a las organizaciones de Baleares dedicadas a la promoción del emprendimiento. Una de las funciones del embajador de la GEW es precisamente fomentar alianzas territoriales para multiplicar las actividades y reforzar la visibilidad del ecosistema emprendedor local durante la semana.

La edición pasada de la Global Entrepreneurship Week registró más de 40.000 acontecimientos en 180 países, con la participación de unas 20.000 organizaciones y más de 10 millones de asistentes.

En España, se promovieron 600 actividades en siete comunidades autónomas, en colaboración con 130 instituciones públicas y privadas, con la participación de más de 20.000 personas. Estas cifras ponen de manifiesto el alcance y la importancia de esta iniciativa en la promoción de la cultura emprendedora tanto a nivel nacional, como global.