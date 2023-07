Agente de policía sostiene que los investigadores le ofrecían firmar contra Gijón: "Estaban obsesionados con él"

En la primera fila, el fiscal Miguel Ángel Subirán (i) y el juez Manuel Penalva (c), durante un juicio contra los investigados del caso Cursach.

En la primera fila, el fiscal Miguel Ángel Subirán (i) y el juez Manuel Penalva (c), durante un juicio contra los investigados del caso Cursach. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Local de Palma ha relatado este miércoles durante el juicio contra los investigadores del caso Cursach que existía una "obsesión" con Álvaro Gijón y ha añadido que el expolítico del PP "era el objetivo".

Durante la jornada de este miércoles, el agente ha asegurado que los investigadores le invitaron habitualmente a declarar y firmar contra Gijón utilizando como "enlace" al policía Iván Bandera mientras era conducido a los calabozos.

En relación a las filtraciones a la prensa, el policía local se ha referido la "estrecha relación" de un periodista de Diario de Mallorca con los investigadores y que era habitual "verlos tomando café y sonriéndose". Así, ha añadido que muchas de las información llegaban primero a través de la prensa. "Estaba claro que recibía filtraciones", ha afirmado.

El testigo también ha añadido que recibió amenazas que le obligaron a cambiar de domicilio. "Vivía en el terror absoluto", ha indicado.

"Interroga usted como el fiscal Subirán. Haga una pregunta y déjeme contestar", le ha dicho a uno de los abogados de la defensa, que ha asegurado que es "un halago" que le comparen con él. "Pues le acompaño en el sentimiento", ha respondido el testigo.

Al inicio de la jornada, una de las testigos ha asegurado a preguntas del fiscal que se sintió "coaccionada" cuando fue llamada a declarar en relación a un prostíbulo de la calle Cataluña que, sin embargo, ha asegurado que no conocía. "El fiscal me llegó a llamar puta y yo pregunté si eso era normal. Me hicieron sentir como si yo fuera el verdugo", ha afirmado.