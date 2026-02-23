Los agentes de Medio Ambiente cuentan con 30 vehículos nuevos

Uno de los nuevos vehículos del servicio de agentes de Medio Ambiente del Govern. - EUROPA PRESS

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de agentes de Medio Ambiente, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, contará con 30 vehículos nuevos.

Son 15 todoterrenos y 15 camionetas estilo 'pick-up' que se desplegarán en Mallorca, Menorca y Eivissa y que han supuesto una inversión de 1,25 millones de euros procedentes de fondos propios del Govern.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, han presentado los vehículos en un acto celebrado este lunes en Palma.

Prohens ha celebrado que se trata de una "actuación estratégica" que permitirá reforzar y modernizar los medios materiales de los que disponen los agentes de Medio Ambiente, unos profesionales "clave en la gestión, vigilancia y protección del territorio".

Con la incorporación de los nuevos vehículos, la flota del servicio de agentes de Medio Ambiente alcanza los 61 vehículos, frente a los 53 que había hasta el momento.

"Era una actuación más que necesaria y demandada por este colectivo, que repercutirá directamente en una mejor gestión del medio natural y en un incremento de la eficiencia de las labores que realizan los agentes de medio ambiente en todo el archipiélago", ha señalado la presidenta.

De forma paralela, se darán de baja de 22 vehículos que, mayoritariamente, superan los 20 años de antigüedad. Así, los vehículos más antiguos de la flota tendrán como máximo 12 años.

En esta línea, Prohens ha reivindicado la apuesta decidida del Govern por la renovación integral de la flota de vehículos, tanto del servicio de agentes de Medio Ambiente como del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), y ha subrayado que en solo dos años el ejecutivo ha adquirido un total de 54 vehículos nuevos.

"Esta inversión, de un total de 2,4 millones de euros, pone de manifiesto el firme compromiso del Govern por reforzar la capacidad de gestión y protección del medio natural, dotando a las plantillas de vehículos y maquinaria adaptados a las necesidades y retos actuales", ha indicado.

La presidenta ha contrastado esta realidad con el hecho de que durante los ocho años del anterior Govern se adquirieron 34 vehículos, 16 para el Ibanat y 18 para los agentes de Medio Ambiente.

Prohens ha querido agradecer y reconocer públicamente la labor que desarrollan los agentes y ha puesto en valor su "dedicación, profesionalidad y compromiso" con la protección del medio natural de Baleares.

"Su trabajo es imprescindible para garantizar la conservación de nuestros espacios naturales, la vigilancia del territorio y el cumplimiento de la normativa ambiental", ha destacado.