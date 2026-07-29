Los agentes sociales del 0-3 alcanzan un acuerdo para la equiparación salarial del personal docente concertado

Imagen de recurso de Educación Infantil - GVA

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones que integran la Mesa de Negociación 0-18 -USO, Fsie, Ecib, Ceceib y Feipimeb- han alcanzado un acuerdo para la equiparación retributiva del personal docente de las escoletas de 0 a 3 años concertadas, así como para introducir mejoras salariales para el conjunto de la plantilla de estos centros.

Según han informado en un comunicado, el I Acuerdo 0-3 contempla la equiparación de las retribuciones de maestras y educadoras de Educación Infantil de centros concertados integrados y no integrados y mejoras retributivas para todo el personal del sector -docente y no docente- para el tramo horario financiado con fondos públicos.

El acuerdo, cuya firma depende de que la Conselleria de Educación y Universidades asuma los términos y se dote de las correspondientes partidas presupuestarias, supondrá que, con efectos económicos del próximo 1 de septiembre, las docentes y el personal no docente de estos centros vea incrementada su nómina "de forma significativa" e, incluso, que sea posible "la inclusión del personal docente en la nómina de pago delegado de la Conselleria, algo que será factible, probablemente, a partir del próximo ejercicio 2027, en función de los recursos técnicos y humanos que destine para ello la administración".

Según explican, considerando que las maestras de Educación Infantil 0-3 pasen a ser concertadas por la Conselleria el 100% de su jornada laboral durante diez meses (y sus correspondientes vacaciones) anuales, el incremento retributivo por distintos conceptos alcanzaría unos 1.250 euros brutos mensuales, mientras que las Técnico de Educación Infantil, manteniendo las cuatro horas diarias concertadas durante diez meses, verían incrementada su nómina en más de 200 euros brutos mensuales. El Personal de Administración y Servicios de estos centros pasaría a percibir, por vez primera, el complemento retributivo de Baleares.

Según añaden, las partes que han alcanzado el acuerdo destacan que "este es solo un primer paso y queda mucho camino por recorrer" y asumen el compromiso de extender esta equiparación salarial a toda la jornada -concertada y no concertada- de todo el personal de los centros 0-3, cuando "se produzca una mejora del módulo de concierto para el sostenimiento económico de estos centros que garantice su viabilidad y la mejora de la calidad del servicio, cuestión sobre la que siguen actualmente negociando con la Conselleria".

Asimismo, avanzan que, de alcanzarse la homologación retributiva de todo el sector 0-3 concertado, el próximo hito que propondrán será reclamar la equiparación salarial con el personal de los centros públicos 0-3.