Agosto de 2026: el mes más cálido de los últimos 65 años en Baleares

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado este año el agosto más cálido desde 1961, con una temperatura media de 28,3 grados centígrados (ºC) y una anomalía térmica de 2,7ºC, por lo que ha sido un mes extremadamente cálido, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet ha señalado en un comunicado que todas las islas han registrado valores por encima de lo habitual. Los puntos de cada isla con la mayor temperatura registrada son Pollença (41,9 ºC), Cala Galdana, en Menorca (37,9 ºC), Sant Joan de Labritja (39,2 ºC) y Formentera (35,3 ºC).

Según los datos registrados, se han batido récords de temperatura media mensual en casi todo el archipiélago. Es el caso, por ejemplo, de Artà (41 ºC) y el Port de Pollença (40,4 ºC), ambos el día 20 de agosto.

Ha sido un mes de agosto con numerosas noches tórridas o tropicales. Son tórridas cuando las mínimas se sitúan por encima de los 25 ºC y tropicales cuando los termómetros no bajan de los 20 ºC.

De hecho, todas las noches del mes han sido tropicales en numerosos puntos del archipiélago, como Banyalbufar, Sóller, Pollença, Colònia de Sant Pere, Son Servera, Formentera o Es Mercadal.

La Aemet ha advertido también del aumento considerable de las noches tórridas en todas las Islas. En concreto, municipios como Palma, Sóller, Capdepera, Ciutadella o Pollença han registrado más de medio mes con mínimas que no han bajado de los 25 ºC.

En este sentido, los valores nocturnos más elevados registrados por islas en Mallorca fueron en Banyalbufar y Capdepera, ambos con 28,2 ºC. En Menorca, Ciutadella con 27,2 ºC; en Eivissa, fue la misma Vila con 26,8 ºC, y Formentera, 27,4 ºC.

UN 55% DE LLUVIA POR DEBAJO DE LO NORMAL

Al respecto de las precipitaciones, agosto ha sido un mes seco con un promedio de 9,6 litros por metro cuadrado recogidos, un 55 por ciento por debajo de lo habitual.

La isla en la que más ha llovido ha sido Mallorca (8,8 litros por metro cuadrado), pero con un 58 por ciento menos de precipitaciones. Las zonas en las que más se han concentrado las lluvias han sido Porreres y Manacor.

En Menorca ha llovido un 62 por ciento menos de lo normal. El lugar de la isla con más precipitaciones ha sido en el propio aeropuerto.

En Eivissa se ha recogido un 70 por ciento menos de lluvia y ha sido en Sant Antoni de Portmany donde más agua ha caído. Mientras, Formentera es la isla donde menos ha caído el porcentaje de precipitaciones (-25 por ciento).

Respecto al viento, Baleares ha registrado parámetros normales en general. Solo ha habido uno o dos días de viento fuerte. La racha de viento más fuerte se ha detectado en todo agosto ha sido en la estación del aeropuerto de Menorca, con 121 kilómetros por hora.