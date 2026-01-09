Los agricultores ecológicos de Mallorca advierten que el acuerdo UE-Mercosur generará "competencia desleal"

Archivo - Tractores entran por una carretera al centro de Palma de Mallorca durante la décimo cuarta jornada de protestas de los tractores en las carreteras españolas, a 19 de febrero de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) ha reafirmado su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur rubricado este viernes y han alertado de la "clara competencia desleal" que generará.

Según ha señalado la asociación en un comunicado, el pacto podría abrir la puerta a la "importación masiva" de productos agrícolas producidos con unos estándares sociales, ambientales y sanitarios "muy inferiores a los exigidos a los payeses europeos".

Eso, ha subrayado, generará una "situación clara de competencia desleal" y tendrá efectos especialmente perjudiciales para la agricultura ecológica y las explotaciones familiares.

Con la firma del acuerdo, estas advertencias que ya habían manifestado "no solo se confirman sino que han provocado una respuesta contundente del sector agrario".

Desde Apaema han trasladado su apoyo a las acciones de la 'Revolta Pagesa' de Cataluña al "compartir plenamente sus reivindicaciones cuando denuncian que este modelo de política comercial sacrifica la payesía local, la agroecología y la soberanía alimentaria".

Lo hace, según la asociación, "en beneficio de un mercado globalizado que no tiene en cuenta ni el territorio ni a las personas que lo cuidan".

"El acuerdo UE-Mercosur pone en riesgo el futuro de la agricultura que queremos defender desde Mallorca, una agricultura cercana al territorio, basada en criterios ecológicos, con precios justos y con capacidad de garantizar alimentos sanos y de calidad a la población", han subrayado los agricultores ecológicos.

Dado que consideran que aceptar este tratado significaría "profundizar en un modelo que penaliza a quien hace bien las cosas", desde Apaema han instado a las instituciones europeas a frenarlo y apostar por políticas comerciales que sean "coherentes con los objetivos ambientales, sociales y alimentarios que dicen defender".