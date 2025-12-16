Agricultura apunta que la sanidad animal de Baleares está "bajo control" pese a un contexto "muy complejo"

Archivo - Un rebaño de ovejas pasta en un campo de Mallorca. - FUNDACIÓN MALLORCA PRESERVATION - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha realizado un balance detallado sobre la situación actual de la sanidad animal en el archipiélago en el sector agrario vinculado a la ganadería, que ha sido calificado de "estable" y "bajo control" pese a un contexto "muy complejo" a nivel estatal y europeo.

Estas conclusiones se han extraído tras analizar la evolución de las principales enfermedades animales y las actuaciones que han llevado a cabo los servicios veterinarios oficiales en coordinación con el sector, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha indicado que la exigencia derivada de las alertas sanitarias "obliga a reforzar y ejecutar todos los programas de vigilancia y control de cada enfermedad".

El director general ha subrayado que la sanidad animal en Baleares se sustenta en la coordinación de decisiones dentro del Comité Rasve en el cumplimiento de los planes de control y detección temprana mediante muestreos y analíticas previas, en la actualización permanente de los protocolos de actuación frente a las distintas enfermedades, en la vigilancia constante y en la colaboración directa con el sector.

Precisamente, para mejorar el sistema, y a raíz de la reaparición de la peste porcina africana, la Conselleria ha diseñado un sistema de clasificación de las explotaciones en función del riesgo, así como una revisión de las encuestas de bioseguridad que deben aplicar.

LENGUA AZUL: SEROTIPO 8 "RALENTIZADO" Y EL 3 "CONTROLADO"

Uno de los principales apartados del balance es el relativo a la evolución de la lengua azul, especialmente tras la detección, en septiembre de 2025, del serotipo 3 en Mallorca.

Desde el primer momento, la Conselleria activó una estrategia de contención basada en la declaración de emergencia sanitaria, la delimitación de zonas prioritarias y el inicio inmediato de la vacunación. Estas actuaciones han permitido "ralentizar significativamente la propagación del virus" y "reducir su impacto sobre la cabaña ganadera".

Fernández ha señalado que la extensión de una enfermedad como la lengua azul no se puede evitar al 100% pero sin duda se ha comparado los datos con la evolución del primer año del serotipo 4 --2021-- y del serotipo 8 --2024--, en esta ocasión se ha conseguido que avance "mucho más lentamente y con menor virulencia", que era el objetivo principal.

Gracias a esta estrategia, Menorca y Formentera se han mantenido libres de la enfermedad, mientras que en Ibiza únicamente se ha registrado un foco aislado, sin nuevas sospechas posteriores.

A fecha de 5 de diciembre de 2025, la cobertura vacunal frente al serotipo 3 alcanza el 63,2% del censo ovino de Baleares, con una cobertura de casi el 75% en las explotaciones integradas en las agrupaciones de defensa sanitaria (ADS).

En Mallorca, isla que concentra la práctica totalidad de los focos, la vacunación ya ha alcanzado el 76%, mientras que, en Ibiza, pese a haberse declarado un único foco hace apenas tres semanas, la vacunación ya cubre el 46% de la cabaña ovina. El director general ha resaltado que el alto grado de integración del sector en las ADS ha sido "determinante" para desplegar la vacunación con "rapidez y eficacia".

Tal y como ya se informó al sector en su momento, los datos facilitados por los laboratorios fabricantes y por el resto de comunidades autónomas que han padecido el serotipo 3 muestran que la vacuna "no genera una inmunidad total". No obstante, los servicios veterinarios oficiales y los veterinarios de campo de las ADS han constatado que su efectividad ha sido muy alta, al reducir la gravedad de los cuadros clínicos, facilitar la recuperación de los animales y contribuyendo a frenar el contagio.

A partir del análisis continuo y directo con las explotaciones afectadas, se han obtenido los primeros resultados. El porcentaje de animales enfermos en las explotaciones que han declarado foco se sitúa de media en torno al 11%, mientras que la mortalidad general es del 5,2%, concentrándose los casos más graves en las explotaciones afectadas al inicio del brote.

No obstante, se han identificado una decena de explotaciones en las que estos índices se han disparado muy por encima de la media, por lo que los servicios oficiales han realizado visitas de campo para recabar información que permita determinar las causas de estas situaciones anómalas.

En relación con el serotipo 8, la Dirección General de Agricultura expone que puede empezar a considerarse "controlado". No se han declarado focos desde diciembre de 2024, lo que confirma el elevado nivel de inmunidad alcanzado tras dos campañas consecutivas de vacunación. "Esto nos permitirá tramitar, en 2026, ante la Unión Europea la declaración de Baleares como zona libre de esta enfermedad", ha indicado Fernández.

PROGRESIÓN "MUY PREOCUPANTE" DE LA GRIPE AVIAR

En cuanto a la gripe aviar, una enfermedad con riesgo creciente a nivel europeo, en Baleares "no se ha detectado ningún caso". Sin embargo, el director general ha resaltado que los mapas de riesgo que reciben semanalmente indican "una progresión muy preocupante", por lo que "no se puede bajar la guardia".

La Conselleria ha activado medidas preventivas como el confinamiento de aves cuando no se pueda garantizar la protección frente al contacto con aves silvestres, la prohibición de ferias y mercados avícolas y el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, especialmente en humedales y zonas de paso migratorio.

En este sentido, se ha elaborado un nuevo protocolo unificado de detección de gripe aviar, dirigido a aves silvestres, aves de corral, aves cautivas y aves de caza.

Durante el año 2025, se han incrementado los controles en un 64% respecto a lo establecido en el Programa Nacional, realizándose 61 actuaciones frente a las 37 de 2024. "No obstante, preocupa especialmente la escasa notificación de aves silvestres moribundas o muertas para la toma de muestras, motivo por el que se ha reelaborado el protocolo", ha explicado el director general.

Respecto a la dermatosis nodular contagiosa, la Conselleria mantiene una vigilancia reforzada ante la aparición de focos en Francia y Cataluña, aplicando medidas cautelares como la restricción de movimientos de ganado bovino, la suspensión de ferias y el control exhaustivo del transporte de animales. Hasta la fecha, todas las muestras analizadas han resultado negativas.

32 EXPLOTACIONES DE RIESGO "ELEVADO" ANTE LA PESTE PORCINA

Por último, la detección reciente en Cataluña de peste porcina africana (PPA) en jabalíes ha obligado a redirigir y reforzar la estrategia de vigilancia y control que se desarrolla en Baleares en cumplimiento del Programa Nacional. Tal y como ya se ha informado, los controles de PPA se desarrollan conforme a lo establecido, con cerca de 700 analíticas anuales.

Además, se ha elaborado un protocolo especial de actuación frente a la PPA, que incluye la vigilancia de todos los movimientos de porcino que llegan a Baleares. Asimismo, se ha desarrollado una metodología de clasificación de las explotaciones porcinas según el nivel de riesgo, identificándose 32 explotaciones de riesgo elevado con las que se trabajará en la encuesta y en el plan de bioseguridad en las próximas semanas.

Fernández ha recordado que, aunque el brote de PPA en Cataluña pueda controlarse en las próximas semanas, la normativa europea establece un periodo de 12 meses desde el último foco declarado durante el que todas las comunidades autónomas deberán reforzar los programas de vigilancia.

Con todo ello, el director general ha concluido que, pese a la complejidad de la situación y a casi tres años de alertas continuadas, se puede afirmar que la sanidad animal en Baleares se mantiene "estable", gracias al trabajo constante de los servicios veterinarios, el sector ganadero y las ADS.