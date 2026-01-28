Agricultura espera acabar en 2026 el nuevo Mapa Forestal de Baleares con tecnología de "última generación"

Una operaria trabaja en la elaboración del nuevo Mapa Forestal de Baleares. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha empezado las labores para elaborar el nuevo Mapa Forestal de Baleares (MFIB) con tecnología de "última generación" y que espera poder recibirlo antes de finales de 2026.

Esta herramienta supondrá un importante salto cualitativo respecto al mapa vigente, elaborado en 2010 por el Ministerio de Medio Ambiente.

En una nota de prensa, el conseller del ramo, Joan Simonet, ha subrayado que este proyecto "permitirá conocer mejor los bosques y gestionarlos de manera sostenible". "La combinación de trabajo de campo y tecnología avanzada garantizará datos precisos para proteger y conservar el medio natural de Baleares", ha puntualizado.

Asimismo, ha destacado que, por primera vez, Baleares dispondrán de una cartografía forestal basada en datos lidar --nube de puntos recogida con sensores láser--, lo que permitirá obtener información "mucho más precisa sobre las existencias forestales" y evaluar su crecimiento a partir de la comparación de los vuelos de teledetección realizados en los años 2014, 2018 y 2024.

Los trabajos de campo se han iniciado en las Pitiusas, continuarán en Menorca y, posteriormente, finalizarán en Mallorca, con la previsión de que concluyan antes del verano. Estas tareas incluyen el levantamiento de parcelas de inventario en distintos puntos del territorio forestal de cada isla.

La entrega del nuevo MFIB está prevista para finales de este año y cuenta con un presupuesto de poco más de 138.000 euros. La Conselleria ha encargado la ejecución del proyecto a la empresa Agresta, especializada en inventario y monitorización forestal, que desarrollará la nueva cartografía mediante el uso de tecnologías avanzadas como la teledetección lidar y las imágenes de satélite Landsat y Sentinel, combinadas con información obtenida directamente sobre el terreno.

En la misma línea, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha remarcado que con este nuevo MFIB no solo se actualiza la cartografía existente, sino que "se amplían de manera significativa las prestaciones y la precisión de los datos".

"Proporcionará herramientas clave para la prevención de incendios forestales y para adaptar la selvicultura al cambio climático", ha mantenido.

Además, Torres ha explicado que, como prueba piloto de cara a futuras actualizaciones, se testarán algoritmos de segmentación basados en aprendizaje profundo --deep learning-- y OBIA para la teselación del mapa.

"Un objetivo complementario es disponer de un modelo matemático ajustado a la realidad, que permitirá agilizar la actualización de cartografías y obtener parámetros y variables forestales en tiempo casi real", ha indicado.

Así, el nuevo MFIB actualizará el mapa que elaboró en 2010 el Estado --que sirvió de base para el cuarto Inventario Forestal Nacional (IV IFN)-- y ampliará sus prestaciones con variables clave como la capacidad de las masas forestales como sumideros de carbono, la calidad de estación de las principales formaciones forestales y una caracterización más detallada de variables selvícolas. En estas se incluyen la biomasa total, superficial y subterránea; el área basal total y por especie, o los diámetros medios por especie.

Además, la información incorporará las particularidades propias de las formaciones y hábitats forestales de cada isla, y se convertirá en una herramienta fundamental para la toma de decisiones en la prevención y extinción de incendios forestales o en la aplicación de una selvicultura de adaptación al cambio climático.