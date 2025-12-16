Agricultura trabaja en nuevos tramos de las ayudas INEA y asegura que se consensuarán con el sector

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha asegurado que su departamento trabaja en unos nuevos tramos y criterios para la convocatoria de ayudas de inversiones en explotaciones agrarias (INEA), que se pactarán y consensuarán con el sector agraria.

Así lo ha dicho Simonet este martes en el pleno del Parlament, ante las críticas de la diputada del PSIB Malena Riudavets, quien ha pedido una convocatoria "más equitativa" para que las subvenciones "no beneficien a los de siempre".

La Conselleria hizo una propuesta inicial la semana pasada a las asociaciones y organizaciones agrarias y, según Simonet, "nadie puso en duda" los tramos, que se dividen en expedientes de más de 100.000 euros, menos de 100.000 euros y un tercer grupo para sector lechero.