El agua que se pierde mientras la guardamos: revelan las pérdidas ocultas por evaporación en los embalses

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de agua son esenciales para garantizar el suministro en periodos de sequía, especialmente en España, donde las olas de calor y la falta de precipitaciones son cada vez más frecuentes.

Sin embargo, un equipo integrado por investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universidad de La Rioja y el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) ha constatado que cada año se evapora cerca del diez por ciento del agua que hay en los embalses españoles, reduciendo así la cantidad de agua disponible y provocando una pérdida equivalente a 800 millones de euros.

En concreto, según ha informado la UIB en una nota de prensa, el estudio, publicado en la revista científica 'Earth's Future', una de las de más impacto en su ámbito, ha analizado datos de más de 360 embalses que acumulan casi todo el volumen de almacenamiento en España y ha revelado que la evaporación puede llegar a significar "pérdidas importantes", que se incrementan con el aumento de la temperatura y los veranos más secos.

El estudio de los investigadores del grupo consolidado de I+D+i de Recursos Hídricos, Estudios Urbanos y Cambio Global (GLOWATER & Urban Studies) de la UIB ha permitido calcular que la evaporación ha ido aumentando constantemente a lo largo de las últimas décadas, a un ritmo de casi 28 millones de metros cúbicos cada año desde 1961 a 2018. Esto ha comportado una pérdida total de 114.000 millones de metros cúbicos de agua, que es de unos 2.000 millones de metros cúbicos cada año.

Estos datos representan que cada año se evapora cerca del diez por ciento del volumen de agua embalsada, y son equivalentes al 46 por ciento del agua que se consume en el entorno urbano español.

En términos económicos, la pérdida de agua por evaporación a los embalses se estima en unos 800 millones de euros cada año. A pesar de estas magnitud, estas pérdidas no se contabilizan en los ciclos de planificación hidrológica.

MÁS EMBALSES, MÁS EVAPORACIÓN

La construcción de nuevos embalses durante estas décadas ha permitido incrementar las reservas de agua, pero también ha aumentado de manera notable la superficie de agua expuesta a la evaporación. Según señalan los investigadores, este incremento de reservas ha tenido un impacto 22 veces más grande en la pérdida de agua que el incremento de temperaturas asociadas al cambio climático.

Los investigadores han elaborado también proyecciones futuras de la evaporación de agua, y el escenario es todavía más preocupante. "Nuestras proyecciones futuras muestran que, a finales de este siglo, la evaporación podría aumentar un 35 por ciento más de lo que se ha visto en las últimas décadas, especialmente en escenarios con altas emisiones de gases de efecto invernadero", ha asegurado el catedrático del Departamento de Geografía e investigador principal del grupo GLOWATER & Urban Studies de la UIB, Celso García.

Estos resultados sugieren que mientras que el aumento de las temperaturas conducirá a más evaporación, la cantidad de agua en los embalses continuará siendo el factor más importante para determinar la cantidad de agua que se pierde.

La investigación demuestra que la evaporación a los embalses es una fuente de pérdida de agua crucial que hay que tener mucho en cuenta, y expone la necesidad de desarrollar estrategias de gestión hídrica más efectivas para asegurar la disponibilidad de agua ante un futuro cada vez más incierto por el cambio climático.

LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, AL LÍMITE

Los resultados de este estudio adquieren todavía más importancia después de que recientemente se hicieran públicos los resultados de otro trabajo que ha contado con la participación de investigadores del grupo GLOWATER & Urban Studies, según el cual las cuencas mediterráneas españolas se encuentran al límite.

Este otro trabajo, publicado en la prestigiosa revista científica 'Environmental Research Letters', señala que estas cuencas no disponen de suficiente agua dulce para cubrir las necesidades humanas y a la vez mantener una buena salud de los ecosistemas naturales; especialmente en un contexto de cambio climático y de una menor aportación de agua desde las cabeceras de las cuencas.

Los resultados logrados son el resultado del trabajo de una red de investigación financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación.

Los investigadores plantean que las políticas centradas a aumentar la oferta construyendo más embalses o fomentando la desalinización y la regeneración del agua son insuficientes. Por eso, entre otras medidas, los investigadores proponen contener la demanda en las áreas sometidas a mayor tensión, evitando la implantación de grandes industrias y complejos turísticos.