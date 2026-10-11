Aima Quartet gana el certamen Art Jove de música en la modalidad de grupos de cámara. - CAIB

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuarteto de saxofón Aima Quartet ha sido el ganador del certamen Art Jove de música para jóvenes intérpretes, modalidad grupos de cámara 2026, que organiza el Institut Balear de la Joventut (IBJove) en la final que ha tenido lugar este sábado en el Teatro Principal de Maó.

El grupo, formado por Izan Blasco Espert, Aitor Martín Yubero, Mariano López García y Ainhoa Valiño Valiño, interpretó piezas de Lago, Xenakis y Mendelssohn. El premio consiste en 3.000 euros en metálico y 3.000 euros adicionales para financiar dos actuaciones.

SEGUNDO Y TERCER PREMIOS

El jurado, presidido por Marcelino Minaya y formado por Joan Valent, Pilar González, Smerald Spahia y Fernando Marina, ha distinguido asimismo un segundo premio dotado con 2.000 euros para el dúo formado por Maria Magdalena Tugores Moncadas y Paula Riera Bergas, que interpretaron piezas de Toldrà, Schubert, Quilter, W.A Mozart, Hahn, De Falla y Liszt, y un tercer premio de 1.000 euros por el dúo de Marc Laliga Simón y Maria del Mar Vives Ferrer, que interpretaron piezas de Debussy, Poulenc, Grieg, Rajmáninov y Richard Strauss.

La velada ha contado con la actuación, fuera de concurso, del saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles, ganador del primer premio en la edición 2025 del Certamen de Música para jóvenes Intérpretes, en la modalidad de Solistas. El acto ha sido clausurado por el director del IBJove, Tomàs Amer.

El programa cultural Art Jove está dirigido a jóvenes artistas de entre 16 y 35 años nacidos o residentes en Baleares.