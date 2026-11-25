Archivo - Paseo des Cap des Toll en el puerto de Porto Cristo - CAIB - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agrupació Independent de Porto Cristo (AIPC) ha registrado una moción para solicitar la celebración de un referéndum institucional sobre la segregación de la localidad del municipio de Manacor.

Esta iniciativa, según ha informado el partido en sus redes sociales, previsiblemente será debatida en el pleno municipal del próximo 14 de diciembre.

Será entonces cuando los diferentes grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Manacor deberán posicionarse sobre este posible referéndum.

AIPC ha celebrado lo que, a su parecer, supone "un paso más dentro de un proceso que pone sobre la mesa el futuro administrativo de Porto Cristo y su derecho a decidir".