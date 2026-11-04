La AIReF prevé que Baleares incumpla la regla de gasto nacional tanto en 2026 como en 2027

Archivo - La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz (c), el director de la División de Evaluación del Gasto Público de la AIReF, José María Casado (i), y el director de Comunicación, Pablo Fernández (d). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha previsto que Baleares incumplirá la regla de gasto nacional tanto en 2026 como en 2027.

Así se desprende del informe, publicado este miércoles, en el que evalúa los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos para 2027 de cada una de las 17 comunidades autónomas. Estos documentos complementan el informe general de las administraciones públicas, que incluía un análisis del conjunto del subsector, y el informe complementario de corporaciones locales.

La autoridad fiscal ha vaticinado que el archipiélago incumplirá la regla de gasto nacional tanto este año como el próximo, y alcanzará un déficit del 0,1% en 2026 y un superávit del 0,1% del PIB en 2027.

El gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional, según los cálculos de la AIReF, aumentará en la comunidad un 5,6% en 2026 y un 6,1% en 2027, superando los límites individuales del 3,5% y 4% vigentes, respectivamente, para cada uno de los años. El crecimiento del gasto primario considerado en la regla de gasto europea se estima para la comunidad en 2026 y 2027 en el 5,1% y 5,6%.

El cumplimiento de la regla de gasto en los dos años llevaría al superávit del 0,1% del PIB en 2026 y del 0,5% del PIB en 2027. Un crecimiento del gasto computable ajustado a los límites actuales en ambos años permitiría, bajo las previsiones de ingresos del organismo, mejorar cuatro décimas las estimaciones de cierre de 2027.

La comunidad prevé cerrar en equilibrio 2026 y alcanzar un superávit entre el 0,2% y el 0,4% en 2027, cumpliendo la regla de gasto ambos años. La previsión de presupuesto de las líneas fundamentales de presupuestos remitidas por la comunidad recoge un superávit de dos décimas de PIB en 2027 bajo un nivel de empleos no excluidos de la regla de gasto inferior al previsto por la AIReF.

Incorpora al mismo tiempo una previsión de cierre para 2027 que mejoraría dos décimas el saldo considerando un menor importe de gasto financiado por fondos finalistas y transferencias a los consells insulares, por lo que en ambos escenarios la comunidad estima en 2027 un crecimiento del gasto computable de la regla de gasto nacional ajustado al límite del 4%.

PREVISIONES PARA 2027

La AIReF estima que los ingresos de Baleares en 2027, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumentarán un 7%, alcanzando el 13,6% del PIB. Esta variación está sustentada en el aumento del 11% de los recursos del sistema de financiación de acuerdo con los comunicados en julio por el Ministerio de Hacienda.

La comunidad incorpora información sobre medidas de rebaja fiscal adoptadas a la fecha, de "impacto limitado", y prevé para 2027 un nivel de ingresos levemente inferior al considerado por la autoridad fiscal.

La AIReF, además, prevé que los gastos del archipiélago en 2027, sin considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 6% alcanzando el 13,5% del PIB. La actualización de los salarios derivada de la normativa básica estatal y las medidas de personal adoptadas por la comunidad supondrán una variación anual de la remuneración de asalariados del 6%, que se sumará al aumento previsto del 7% en los gastos de funcionamiento, especialmente en centros sanitarios.

Por otro lado, las líneas fundamentales de presupuestos de la comunidad para 2027 recogen un nivel de empleos inferior al estimado por la AIReF, que también ha previsto que los proyectos vinculados al PRTR en la comunidad alcancen en 2026 el 0,4% del PIB y sigan ejecutándose en 2027 por un 0,1% del PIB.

Por lo que respecta a la deuda, el organismo ha considerado que en Baleares se situará al cierre de 2027 en un 15,5% del PIB, casi dos puntos porcentuales por debajo del periodo 2026-2027. La comunidad estima niveles de endeudamiento inferiores para 2026 y 2027, dado que sus previsiones son "más favorables".

La AIReF, en cualquier caso, ha estimado que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes continuará descendiendo en 2026 y 2027 a un ritmo similar al de la ratio deuda/PIB.

PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO

El organismo, de cara a 2028 y 2029, mantiene para Baleares el riesgo de desviación de la regla de gasto nacional y un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos por encima de la senda del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (Pfemp).

La AIReF ha estimado que el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional crecerá en el archipiélago un 5,7% en 2028 y un 4,1% en 2029, superando los actuales límites del 3,8% y 3,6%, sin bien se modera la desviación.

Por otro lado, el gasto primario neto de medidas de ingresos a efectos de la regla de gasto europea aumentará en la comunidad una media del 4,9% en el periodo 2025-2028, también superior al 3,4% del Pfemp, con una tasa en 2028 del 5,1% que supera la referencia para ese año, del 3%.

También ha calculado que Baleares mantendrá en el medio plazo el superávit de una décima --con una mejora puntual en 2028-- y que sus recursos, sin tener en cuenta el PRTR, alcanzarán el 13,7% del PIB al final del periodo. Los empleos de la comunidad, además, podrían alcanzar el 13,6% del PIB en 2031.

En cuanto a la deuda, la AIReF ha considerado que esta seguirá descendiendo en el periodo 2027-2031 debido al efecto denominador y a unas previsiones favorables de los saldos fiscales previstos, hasta situarse en 2031 en torno al nivel de referencia del 13%.

LAS RECOMENDACIONES PARA BALEARES

El informe concluye alertando de que las medidas de ahorro adoptadas y previstas "no parecen ser suficientes" para frenar el crecimiento del gasto o el impacto de otras medidas.

Si bien no ha puesto en marcha rebajas fiscales "significativas" ni ha comunicado medidas de incremento de gasto "relevantes" más allá de las que afectan a personal, los datos de ejecución a julio revelan "aumentos relevantes" de los empleos de carácter estructural que "no parecen estar afectando a gastos excluidos del cómputo de la regla de gasto".

Es por ello que la AIReF ha recomendado a Baleares que evite la adopción de medidas adicionales que supongan mayores incrementos estructurales del gasto primario neto de medidas de ingreso, lo que incluye tanto medidas de carácter permanente de reducción de ingresos como de incrementos de gastos que no cuenten con financiación también de carácter estructural.

En un anterior informe, en el que ya advirtió del riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales para 2026 y 2027, el organismo pidió al archipiélago que adoptara medidas que sustenten previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación.

La comunidad respondió que no contemplaba estas nuevas medidas de ajusta dado que entendía que las propuestas en el PEF eran suficientes para cumplir con el marco fiscal y que dispone de una metodología "fundamentada en criterios técnicos" que arrojaba previsiones más optimistas que las del documento.