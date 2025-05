Alba Torrens afronta el Eurobasket con "buenas sensaciones": "Es un reto para el equipo"

Miguel Méndez elogia a la mallorquina y la considera "la mejor jugadora española de todos los tiempos"

La selección disputará dos partidos de preparación en Inca contra Grecia e Italia

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española femenina de baloncesto, la mallorquina Alba Torrens, afronta con "buenas sensaciones" físicas y mentales el Eurobasket de este verano, que ha considerado que será "un reto para el equipo".

Así se ha expresado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación después de finalizar el entrenamiento matinal en el pabellón Toni Pizà de Palma. La selección se encuentra en Mallorca para preparar el campeonato europeo y jugará dos partidos en Inca, contra Grecia e Italia.

"En lo que me estoy centrando es en este Eurobasket, es un reto para el equipo, aunque llegamos con lesiones importantes y en un cambio generacional. Toda mi energía y atención está aquí para afrontar este reto. Me encuentro bien, he acabado la liga con buenas sensaciones, física y mentalmente", ha dicho Torrens después de ser preguntada por su futuro más próximo.

La mallorquina ha asegurado que no tiene decidido cuál será su próximo destino deportivo, aunque --cuestionada específicamente por ello-- no ha descartado poder recalar en el Azul Marino Basket Mallorca, un proyecto del que ha alabado su buen hacer.

"No sé qué voy a hacer la temporada que viene. Estamos trabajando en las opciones pero estoy centrada en el entrenamiento de esta mañana y de esta tarde, aún no he tomado la decisión", ha insistido.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, ha dicho, todavía "quedan muy lejos" para valorar si podrá llegar a disputarlos con la selección.

LA ILUSIÓN DE VOLVER A MALLORCA

Torrens ha reconocido que cuando vino a Mallorca con la selección hace ahora siete años ni siquiera sabía si volvería a ser convocada por el combinado nacional.

"He trabajado para ello y con el objetivo de estar, pero nunca he dado por hecho estar en la selección y siento mucha ilusión porque esta concentración se haya dado en Mallorca. Poder compartirla con ti gente siempre es más especial", ha valorado.

Además, la de Binissalem ha celebrado volver a su tierra acompañado de las palmesanas Helena Pueyo y Noa Morro, de quienes ha destacado sus buenas temporadas en sus respectivos equipos. "Y ahora lo demuestran aquí en la selección", ha añadido.

La selección liderada por el Miguel Méndez llegó la tarde del martes a Mallorca para realizar sus primeras sesiones de entrenamientos con vistas al Eurobasket de este verano. En la isla jugará dos partidos en Inca, el primero el viernes 30 de mayo contra Grecia y, al día siguiente, contra Italia.

LA "MEJOR" JUGADORA ESPAÑOLA

Por su parte, el seleccionador Miguel Méndez, en declaraciones a los medios de comunicación, se ha deshecho en elogios hacia la capitana de su equipo, a la que ha considerado "la mejor jugadora española de todos los tiempos".

"Por lo que hace en la pista y por lo que hace hacer a sus compañeras. Yo que la he entrenado cuando era joven y la disfruto ahora en plenitud, lo que hace dentro y fuera de la pista, lo que ha hecho toda la vida, la convierte en la mejor jugadora española de todos los tiempos", ha subrayado. Tanto de Pueyo como de Morro, las otras mallorquinas de la selección, ha destacado su juventud y su irrupción en la liga profesional.

Durante su estadía en Mallorca, ha explicado, su intención es llevar a cabo una "primera puesta a punto" y "crear las sinergias" que les valgan "para jugar juntas y poder ganar partidos".

FRANCIA, ALEMANIA Y BÉLGICA, LAS FAVORITAS

Méndez ha considerado que las selecciones de Francia, Alemania y Bélgica parten como favoritas en el campeonato continental y aspirarán a la medalla de oro. De Alemania, contra quien se enfrentarán las españolas en la fase de grupos, ha destacado el elevado número de jugadoras que disputan la NBA femenina; de Francia, su equipo "siempre potentísimo"; y de Bélgica, el bagaje que le da ser la actual campeona europea.

La "novedad" de esta edición, ha puntualizado, es que hay muchos equipos como Grecia, Italia, Turquía, Eslovenia o Gran Bretaña que también dará la batalla. "Puede ganarla cualquiera", ha dicho.

Sobre el papel que desempeñará España en la competición no ha querido hacer una proyección, pero ha afirmado que, como hacen cada vez que se ponen la camiseta del combinado nacional, es ganar.

"Tenemos la vista puesta en Los Ángeles 2028, empezamos ciclo olímpico y hay jugadoras que están comenzando a conocer la liga profesional este año y otras con pinceladas de mucha experiencia. El equipo hay que construirlo de nuevo", ha indicado.

Méndez también ha valorado positivamente el buen hacer de los combinados españoles, tanto masculinos como femeninos, que le han llevado a estar de forma casi ininterrumpida en las fases finales de los campeonatos de los últimos 15 o 20 años. "Eso quiere decir que hay una buena organización detrás, que permite darle un plus competitivo a los jugadores y jugadoras españolas", ha concluido.