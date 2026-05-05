El alcalde de Eivissa dice haber cumplido "en todo momento" la ley y niega haber adquirido una VPL

Archivo - El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, durante una presentación - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

EIVISSA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha asegurado que "en todo momento" ha cumplido la ley escrupulosamente, desmintiendo haber adquirido o ser el adjudicatario de una vivienda pública.

El alcalde ha comparecido ante los medios para "contar la verdad y desmentir las falsedades publicadas" en un medio digital.

Triguero ha señalado que se juega intencionadamente con la figura de la vivienda de precio limitado "para crear indignación" y dando a entender que se ha podido aprovechar de un recurso público. "Eso es absolutamente falso", ha insistido.

Según ha relatado, en diciembre de 2024 adquirieron un local comercial a precio de mercado en el residencial donde vivía con su familia y que fue reconvertido en vivienda a precio limitado. "Y os puedo garantizar que he seguido toda la tramitación orientado por técnicos y servicios jurídicos", ha añadido. Además, hasta ahora no se han comunicado irregularidades detectadas.

"Esto trata de quebrantar mi honor, mi honestidad y el de mi familia", ha afirmado. También ha dicho que era consciente de que la compra del local y el cambio de uso "algún día" llegaría a la opinión pública.

"El periodismo no debería ir sobre los 'clicks' que uno pueda ganar y sobre visualizaciones. Todo tiene unos límites y considero que aquí se han sobrepasado", ha insistido.

El alcalde ha afirmado que valora adoptar medidas legales para preservar su honor y el de su familia. Además, ha asegurado que, una vez finalice la tramitación, la vivienda será sacada al mercado de alquiler a precio limitado.