PSOE Eivissa tacha de "gravedad absoluta" las presuntas irregularidades con la vivienda del alcalde

Archivo - El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, durante la presentación de los presupuestos municipales de 2026 - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

EIVISSA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Eivissa ha considerado que las informaciones sobre la situación de la vivienda del alcalde, Rafa Triguero, "son de una gravedad absoluta" y apuntan a posibles irregularidades en el cumplimiento de la ley.

En rueda de prensa, los socialistas han señalado que, mientras Triguero se niega a topar los precios del alquiler, una información publicada por 'La voz de Ibiza' apunta a que el edil hacía uso de información privilegiada y cometió irregularidades para favorecer su situación personal y familiar.

Por ello, los socialistas han afirmado que, si no da explicaciones inmediatas, Triguero quedará "deslegitimizado" para seguir ejerciendo su cargo.

El PSOE ha asegurado además que solicitó acceso a los expedientes de las obras, aunque no ha recibido respuesta.

La formación ha registrado una carta en el Ayuntamiento denunciando la falta de transparencia que ello supone y ha afirmado que no aceptarám que se bloquee el acceso a la información pública cuando haya dudas fundadas sobre actuaciones que afectan al interés general.

Los socialistas han acusado al alcalde de dar una versión falsa sobre la situación legal de su vivienda. Según han recordado, el año pasado compró un local para convertirlo en vivienda a precio limitado amparado por el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda del Govern.

Según el PSOE, su mujer es titular de otra vivienda en el mismo edificio en el que vivían hasta ahora, algo "incompatible" con poder beneficiarse de una VPL.

Triguero tampoco ha inscrito la casa en el registro del Govern, un paso que es obligatorio. El alcalde también ha instalado una valla fuera de ordenación tanto de la Ley de propiedad horizontal como del Plan General de Ordenación de la ciudad.

"Triguero vive en una vivienda protegida sin tener ningún derecho a hacerlo legalmente", han insistido desde el PSOE, recordando que el objetivo del decreto autonómico de vivienda era facilitar una residencia asequible a quien no la tiene y el alcalde, incluso, ha alquilado su anterior vivienda.