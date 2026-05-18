El alcalde de Eivissa invita a Felipe VI a conocer las mejoras realizadas en el recinto amurallado de Dalt Vila

EIVISSA, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha invitado al Rey Felipe VI a conocer las mejoras realizadas en el recinto amurallado de Dalt Vila, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

Así se lo ha trasladado durante la recepción del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España que ha tenido lugar este lunes en el palacio de El Pardo.

Triguero también le ha planteado la posibilidad departir sobre los "retos" a los que se enfrenta Eivissa en lo que respecta a la gestión del patrimonio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Le hemos trasladado la problemática que nos encontramos en los cascos históricos de nuestras ciudades con esos tendidos de eléctricas y telefónicas. Cuando realizamos una inversión, nos vemos obligados a soterrarlos y las compañías nos dejan en un estado de abandono y no atienden a nuestras solicitudes", ha señalado.

El alcalde también le ha podido trasladar a Felipe VI los trabajos de conservación que se están llevando a cabo en las praderas de posidonia.

Tras la recepción, Triguero ha recordado que la última visita oficial de los Reyes a Eivissa fue en 2020, coincidiendo con la pandemia. El encuentro de este lunes, ha dicho, ha sido "muy positivo".