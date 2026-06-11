El alcalde de Lloret urge a Prohens a conectar el municipio a la red de Abaqua cuanto antes: "Siete años es mucho"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Lloret, Sebastià Amengual. - CAIB

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lloret, Sebastià Amengual (Endavant), ha urgido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a conectar el municipio a la red de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) cuanto antes para hacer frente a una situación "crítica" de sus recursos hídricos.

Así se lo ha trasladado en la reunión que han mantenido durante la mañana de este jueves en el Consolat de Mar.

Amengual, a la salida del encuentro, ha agradecido a la presidenta que haya escuchado los problemas de "un pueblo pequeño de interior", entre los que ha destacado aquellos relacionados con los recursos hídricos.

"Necesitamos que se nos conecte a la red de Abaqua. Nos hablan de siete años, pero es mucho. Sabemos que es complejo, pero nos gustaría que fuese menos tiempo. Hay que apurar al máximo porque estamos en un momento bastante crítico", ha subrayado.

También le ha planteado a Prohens la necesidad de que la Conselleria de Educación y Universidades ejecute el proyecto de ampliación del CEIP Antònia Alzina.

El Ayuntamiento ya ha comprado el solar necesario, pero ahora hay que llevar a cabo las obras pertinentes para paliar las carencias de un centro educativo "que se ha quedado pequeño".

Al departamento dirigido por el conseller Antoni Vera también le ha reclamado que asuma la gestión de las 'escoletes', dado que suponen "una carga importante" para las administraciones municipales.

Por último, ha solicitado mayor implicación del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) para llevar a cabo un correcto mantenimiento de la Comuna de Lloret.

Entre su amplia extensión y el momento de sequía que vive Mallorca, ha apuntado el alcalde, hay muchos pinos que están cayendo y generando situaciones de peligro para todos los excursionistas.