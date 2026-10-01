El alcalde de Palma apoya al Azulmarino en su regreso a la máxima categoría: "Es un ejemplo del potencial de la ciudad"

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha trasladado su apoyo al Azulmarino antes del inicio de la temporada que supondrá su regreso a la máxima categoría del baloncesto femenino en España, la Liga Endesa.

Martínez, acompañado por el regidor de Deportes, Javier Bonet, ha asistido este jueves a uno de los entrenamientos previos al partido que el sábado (18.30 horas) les enfrentará al Valencia Basket en el Palacio Municipal de Deportes de Son Moix.

El alcalde, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ha saludado a las jugadoras y al cuerpo técnico y les ha trasladado su apoyo y reconocimiento de cara a la nueva temporada.

El Azulmarino, ha destacado, "es hoy un referente para Palma y un ejemplo del enorme potencial de los clubes de la ciudad". También ha puesto en valor "el esfuerzo, la constancia, la ambición y el compromiso" demostrados por el club para devolver al baloncesto balear a la máxima categoría nacional 14 años después.

Martínez también ha reivindicado el papel de los clubes deportivos de Palma tanto en la promoción de la práctica deportiva como en la formación de jóvenes deportistas y en la transmisión de valores como el compañerismo, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo.