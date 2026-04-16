El alcalde de Palma se compromete a reforzar la seguridad en los campos de fútbol tras el accidente de un joven

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de la FFIB, Jordi Horrach. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha comprometido a reforzar la seguridad en los campos de fútbol municipales después de que un joven de 16 años pasara varias horas en la UCI tras golpearse la cabeza contra un muro en las instalaciones del Collerense.

Lo ha hecho durante la reunión que este jueves ha mantenido con el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB), Jordi Horrach, para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad.

En el encuentro, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, han analizado posibles mejoras tras el incidente ocurrido el pasado domingo en el campo municipal de Ca Na Paulina, durante un partido de categoría cadete entre el Collerense y el Santa Maria.

El alcalde se ha comprometido a llevar a cabo una revisión de la seguridad en estas instalaciones y a trabajar de forma conjunta con la federación y los clubes. El Instituto Municipal del Deporte (IME) estudiará las distintas actuaciones necesarias para incrementar la seguridad en los terrenos de juego.

Ambas partes han coincidido en la necesidad de continuar impulsando inversiones, actuaciones de mantenimiento y medidas específicas que garanticen la protección de los deportistas y el correcto desarrollo de la actividad.

Martínez ha recordado algunas de las actuaciones ya en marcha, como la contratación del servicio de asistencia técnica para la reforma y adecuación de los vestuarios de todos los campos municipales o la instalación de placas solares en las gradas para mejorar la eficiencia energética de los equipamientos.

También ha destacado la puesta en marcha de un nuevo contrato de mantenimiento con una inversión cercana a los seis millones de euros que permitirá ampliar el personal operativo y mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias.