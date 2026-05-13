El alcalde de Palma recibe al Mayurqa Voley tras su ascenso a la Superliga 2 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha recibido este miércoles a la plantilla del Club Mayurqa Voley Palma Anaya con motivo de su reciente proclamación como campeonas de la primera división femenina y su ascenso a la Superliga 2.

Al acto han asistido el director general de Esports, David Salom; el gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME), Miguel Àngel Bennasar, y varios regidores del Consistorio.

También han estado presentes la presidenta del Club Mayurqa Voley Palma Anaya, Luana Franco, junto a jugadoras, representantes del cuerpo técnico, miembros de la directiva y patrocinadores, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Durante su intervención, el alcalde ha felicitado a las jugadoras y al cuerpo técnico "por el esfuerzo, la constancia, la ambición y el compromiso demostrados a lo largo de toda la temporada".

Asimismo, ha destacado el papel que desempeñan los clubes en la formación de jóvenes deportistas, así como en la transmisión de valores como "el compañerismo, el sacrificio y la dedicación".

"El Mayurqa es hoy un referente para Palma y un ejemplo del enorme potencial de los clubes de nuestra ciudad", ha dicho Martínez, quien ha entregado al club de un obsequio institucional.