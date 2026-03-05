Los alcaldes de Llubí y Puigpunyent trasladan a Prohens su preocupación por la crisis de la vivienda

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la alcaldesa de Llubí, Magdalena Perelló. - CAIB

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Llubí y Puigpunyent, Magdalena Perelló y Antoni Marí, respectivamente, han trasladado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, su preocupación por la crisis de acceso a la vivienda.

La líder autónomica ha recibido este jueves en audiencia a los dos representantes municipales en el Consolat de Mar, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

En representación del Govern ha asistido también la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Febrer.

Perelló ha agradecido a Prohens que haya escuchado y mostrado una buena actitud ante las necesidades de Llubí en temas como el acceso a la vivienda, el centro de día o la nueva escuela.

"Ha tenido una actitud receptiva y eso nos alegra. A ver cómo podemos conseguir estos temas que hemos hablado", ha señalado tras la reunión.

Marí, en la misma línea, ha valorado de forma positiva la posibilidad de transmitir a Prohens los "incidentes" que padece Puigpunyent en cuestiones como el agua, la depuradora, la escuela, el centro de salud y la vivienda. Esta última, ha apuntado, es el "principal tema" que incube a la ciudadanía.

"Mantendremos un hilo de diálogo para resolverlos lo antes posible", ha confiado.