Alcaldes del PSIB de Mallorca piden que las ayudas se otorguen en base a la necesidad y no con "requisitos restrictivos"

Alcaldes y representantes del PSIB en la Asamblea de Alcaldes de Mallorca. - PSIB

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado que ayudas como la Resoga se puedan tramitar en función de la necesidad del solicitante y con "requisitos restrictivos" como, a su modo de ver, estaría planteado el Consell de Mallorca.

La alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, ha defendido una moción en este sentido, en nombre de la formación, durante la celebración de la Asamblea de Alcaldes de Mallorca, por lo que ha alertado sobre la aparición de "criterios discriminatorios que pretenden limitar el acceso a prestaciones básicas al exigir cinco años de residencia".

En un comunicado, el PSIB ha asegurado que esta práctica "vulnera derechos fundamentales" e "incrementa la presión" sobre los servicios sociales municipales.

La moción reivindica que la vulnerabilidad "no tiene nacionalidad" y defiende que los servicios sociales tienen que actuar con criterios "técnicos y objetivos", a la vez que ha apoyado la regularización extraordinaria de migrantes, al apuntar que "no es una barra libre y no se regala nada".

"La pregunta no es si estas personas existen o no, porque está claro que sí, sino si se quiere que estas personas estén dentro de la legalidad", ha planteado Fullana.

El debate de la moción se ha visto alterado por la intervención de la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, que como respuesta a la propuesta socialista ha invitado a su homóloga de Algaida a visitar su municipio y "regalarle una patera", al tiempo ha tildado de "individuos" a las personas que las usan para llegar a Mallorca.

Fullana ha respondido que esta frase es "inadmisible" no solo por la referencia a las pateras, sino porque "desvía y degrada" un debate que tendría que ser "profundamente serio", que "cómo se garantiza la convivencia, la cohesión social y unos servicios públicos que no pierdan nunca el sentido humano".

"Se puede discrepar políticamente, se puede tener visiones diferentes sobre inmigración, ayudas sociales o gestión pública pero no vale sustituir los argumentos por burlas, ni convertir una cuestión humana en una arma política", ha señalado.

La representante del PSIB se ha mostrado comprensiva con las "situaciones complejas" que se puedan vivir en los municipios costeros, ante lo que ha reconocido que necesitan "más apoyo, más recursos y más coordinación institucional". "Esto no puede justificar que dentro de una asamblea de representantes públicos se utilice una expresión así para ridiculizar una posición política", ha criticado.

Por otra parte, los alcaldes del PSIB han solicitado al Consell de Mallorca una acción "decidida" para afrontar los atascos y la saturación que sufren diariamente los municipios de la isla.

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha recordado que la movilidad es una de las "principales preocupaciones" de los ayuntamientos y que "muchos alcaldes" habrían llegado a la asamblea con "los mismos atascos que cada día dificultan la vida de la ciudadanía".

Por eso, ha reclamado impulsar una movilidad "más sostenible" y aplicar "sin más dilaciones" la ley de limitación de entrada de vehículos en Mallorca, en este caso ha defendido la postura del partido el alcalde de Artà, Manolo Galán.

La moción de movilidad ha reclamado que el Govern constituya en un máximo de dos meses la Comisión Mixta para transferir al Consell de Mallorca las competencias en transporte terrestre y ferroviario.

El representante de Artà se ha quejado de haber tardado "una hora y 40 minutos en llegar a la Asamblea" desde su municipio, lo que, a su modo de ver, demostraría la "imperiosa necesidad" de adoptar "medidas reales que faciliten la mejora de la movilidad".

Por este motivo, ha pedido que se reconsideren los proyectos ferroviarios de Llevant y el Tranvía de Palma, además de la mejora en general del transporte público. Los alcaldes del PP han rechazado la propuesta.

La moción defendida por el alcalde de Pollença, Martín X. March, ha propuesto un mecanismo estable de financiación del servicio de salvamento y socorrismo en las playas, con financiación supramunicipal.

El Consistorio recuerda que muchos municipios han optado por modelos de preservación ambiental que renuncian a la explotación comercial, al asumir íntegramente el coste del servicio.

El aumento salarial derivado del nuevo convenio colectivo ha generado un gasto "difícilmente asumible", que en el caso de Pollença "supera los 1,1 millones de euros" y por eso se reclama que el Govern y el Consell articulen un sistema "estable" de financiación, al seguir los modelos existentes en otras comunidades.

"Si las playas están a disposición de todos los ciudadanos y suponen un polo de atracción para visitantes, es de justicia que los municipios costeros puedan tener ayuda económica del ITS u otras soluciones para mantener la seguridad y la calidad a los arenales", ha defendido March. Los votos en contra del PP también han impedido la aprobación de la medida.

La moción presentada por el alcalde de Montuïri, Antoni Miralles, ha reclamado un Plan de Equipaciones Culturales y la ampliación del Plan de Instalaciones Deportivas para dar respuesta a las necesidades estructurales de los municipios.

Miralles ha recordado que las subvenciones actuales no permiten afrontar inversiones estructurales en teatros, bibliotecas o instalaciones deportivas, y que el Plan de Instalaciones Deportivas es "una carga que no se puede asumir en municipios pequeños".

Así, ha propuesto ampliarlo en diez millones de euros y crear un Plan de Equipaciones Culturales también dotado con diez millones, al aprovechar los remanentes de tesorería del Consell, porque "los recursos del Consell se puedan dedicar a la mejora de los servicios que reciben los ciudadanos de Mallorca". El no del PP ha hecho decaer la propuesta del PSIB.

Antes del inicio de la jornada, Cladera también ha reclamado explicaciones sobre la ausencia del vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, y ha reiterado la petición de responsabilidades. El PSIB ha reclamado que Bestard no siga en su cargo, por el "incumplimiento de código ético" y ha exigido que los informes pendientes se hagan públicos "sin más dilaciones".

"Es importante tener una institución que dé ejemplo a los municipios, que dé ejemplo en Mallorca, a mallorquinas y mallorquines, con transparencia y cumplimiento del código ético, y hoy se echa de menos", ha rematado.

La Asamblea de Alcaldes ha empezado con un sentido recordatorio a la figura del exalcalde de Consell, Andreu Isern, quien este sábado cedió la vara municipal después de 17 años de ejercicio de la alcaldía, en cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad firmado en el municipio al principio de la legislatura.