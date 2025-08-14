La alcaldesa de Felanitx insiste en que no amenazó al policía local y los socialistas ven acreditado un "maltrato"

Soler y el oficial se denuncian mutuamente y el caso queda en manos de la Guardia Civil ya que no puede investigarlo el cuerpo municipal

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha insistido en que no amenazó ni insultó a un oficial de la Policía Local durante la celebración de una fiesta en Portocolom, aunque ha admitido que sí le recriminó no haberle visto patrullar pese a que era el responsable de la seguridad aquella noche.

El grupo municipal socialista, por su parte, ha considerado que las explicaciones de la alcaldesa corroboran las "amenazas y coacciones denunciadas por el agente, quien habría sido víctima de un "maltrato", y han exigido su dimisión.

Todo ello ha sucedido durante el pleno extraordinario celebrado la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Felanitx, cuyo único punto del orden del día era la comparecencia de Soler para dar explicaciones acerca de los sucedido la noche del pasado 12 de julio durante la celebración del Raïm Wine Fest en Portocolom.

La alcaldesa, según han explicado fuentes municipales, ha negado en todo momento que fuese borracha o que insultara al oficial que presentó un informe contra ella. Sí que ha reconocido que le reprochó no haberle visto en toda la noche pese a que era el responsable de la seguridad en la fiesta.

Fue después de ese intercambio de pareceres cuando, siempre de acuerdo con la versión dada por Soler, el oficial le dirigió un comentario "sexista". La máxima responsable municipal ha hecho énfasis en que eso se lo dijo vestido de uniforme y en el ejercicio de sus funciones, y no estando de paisano.

A su parecer, el informe presentado por el agente solo cuenta una parte de lo sucedido y no esta última, que ha provocado que la regidora de Igualdad anunciara que se convocaría el comité interno de los funcionarios para esclarecer en qué términos sucedió este supuesto comentario.

EXIGEN LA DIMISIÓN

Al finalizar el pleno extraordinario, la portavoz del grupo socialista, María Gracia González, ha considerado que las explicaciones de Soler han venido a confirmar que los hechos explicados en el informe realmente sucedieron.

En concreto, la regidora se ha referido a las "amenazas y coacciones" que el oficial dijo haber recibido, lo que constituiría un episodio de "maltrato" hacia el funcionario.

A su parecer, "es muy grave" que la alcaldesa protagonizara un episodio de "acoso a un trabajador municipal que es oficial de policía", cuyas actuaciones en acto de servicio "se suponen ciertas siempre y están protegidas por la ley". Soler, ha lamentado, "ha dado la culpa de los hechos a todos menos a ella misma".

Sobre los supuestos comentarios sexistas de los que la alcaldesa asegura haber sido víctima, González ha asegurado que de ser ciertos serían un hecho igualmente grave y que merecerían la condena de su partido. También comportarían la obligación de que "esta persona no pueda vestir más un uniforme de policía local", ha añadido.

No obstante, la portavoz socialista, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha puesto en tela de juicio que este episodio realmente sucediera y ha especulado con la posibilidad de que sea "una estrategia de defensa para contradecir el informe que la acusa".

"Es la primera vez que he escuchado estas afirmaciones en boca de Soler y yo no puedo condenar algo que no está claro que haya pasado, dando veracidad a un comentario de la alcaldesa que únicamente pretende excusarse de hechos que sí que están verificados por un informe oficial y que ella misma no ha podido negar", ha sostenido.

Por todo ello, como ya hicieron poco después de que el informe trascendiera a los medios de comunicación, el grupo municipal socialista ha reclamado la dimisión de Soler, quien ya adelantó entonces que era una posibilidad que no contemplaba.

Más allá del contenido de la comparecencia de Soler --que fue solicitada por los grupos de la oposición--, González le ha recriminado su "talante desafiante y desagradable, elevando el tono de voz en numerosas ocasiones, descalificando e insultando a los miembros de la oposición".

DENUNCIAS CRUZADAS

Después de que Soler ya anunciara su intención de llevar estos hechos ante la justicia, las fuentes municipales consultadas han confirmado que el caso se encuentra en manos de un Juzgado de Manacor.

El oficial denunció a Soler y remitió ante el juez el informe en el que expone su versión de lo sucedido, y la alcaldesa ha respondido personándose en el procedimiento a título personal.

Los hechos, siempre según las citadas fuentes, los están investigando la Guardia Civil ante la imposibilidad de que lo haga la Policía Local, habida cuenta de que hay un oficial implicado.

Los socialistas han alertado de que Soler está estudiando que el Ayuntamiento de Felanitx también se persone en el procedimiento judicial.

Eso, para González, supondría que "la total confusión entre sus intereses particulares y los de la institución a la cual representa en nombre de la ciudadanía".