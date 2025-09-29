Alejandro González Mariscal de Gante, nuevo juez decano de Palma

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Alejandro González Mariscal de Gante ha sido designado juez decano de Palma por la Junta General de Jueces de este partido judicial.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el titular del Juzgado de Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha conseguido 42 votos de los 57 posibles.

En las elecciones estaban llamados a votar los magistrados titulares de los órganos unipersonales de Palma, así como los jueces de adscripción territorial que están en funciones de sustitución. No obstante, el censo total de miembros de la judicatura con derecho a voto era de 57.

González Mariscal de Gante ingresó en la carrera en 2014 y desempeñó su primer destino en el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma. Promocionó a la categoría de magistrado en noviembre del año 2022 y continuó al frente del mismo Juzgado. Es portavoz nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

El nombramiento debe ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial y publicado en el Boletín Oficial del Estado.