Alerta naranja en Mallorca y Menorca: fuertes rachas de viento y olas de grandes dimensiones

Archivo - Una persona sentada frente al oleaje, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha activado la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

En Ibiza y Formentera, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X, se ha activado la alerta amarilla por los mismos fenómenos meteorológicos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado para este miércoles el aviso amarillo por fenómenos costeros tanto en Mallorca como en Menorca, donde se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) y olas de entre tres y cuatro metros de altura.

Mientras en Menorca y en el norte y nordeste de Mallorca el aviso estará activo hasta medianoche, en el resto de la segunda isla estará en marcha hasta las 05.00 horas del jueves.

En la Serra de Tramuntana está activo el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, de unos 80 km/h y que podrían alcanzar los 130 km/h en cumbres y cabos, hasta las 18.00 horas.

LOS AVISOS DEL JUEVES

De cara al jueves, la Aemet ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca, donde las olas podrían alcanzar alturas máximas de entre seis y ocho metros.

En el interior y el norte de Mallorca y en Menorca también estará en marcha el aviso naranja por rachas de viento que podrían rondar los 90 km/h, mientras que el resto de Mallorca estará en aviso amarillo y podría alcanzar rachas máximas de hasta 80 km/h.

En Ibiza y Formentera estará activo el aviso amarillo tanto por fenómenos costeros como por viento. Las rachas podrían alcanzar los 80 km/h y las olas, los cuatro metros de altura.