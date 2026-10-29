Alertan de la desaparición de 20 migrantes a bordo de una patera en la ruta entre Argelia y Baleares

Archivo - Patera en aguas de Baleares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Alarm Phone ha alertado de la desaparición de 20 personas migrantes que navegaban a bordo de una patera en la ruta entre Argelia y Baleares.

La embarcación, según ha informado la entidad en su cuenta de la red social X, zarpó hace tres días, el pasado lunes 26 de octubre, desde la localidad argelina de Boumerdés.

Se trata de uno de los puntos desde donde suelen salir las pateras que se dirigen al archipiélago, como consta en un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Siempre según Alarm Phone, que ha deseado que los tripulantes de la patera puedan ser localizados a salvo, Salvamento Marítimo ha sido alertado de la desaparición.

Desde el lunes, día en el que zarpó embarcación desaparecida, han llegado a las costas de Mallorca, Eivissa y Formentera 258 personas migrantes a bordo de 16 embarcaciones, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares.