Interceptadas 135 personas a bordo de ocho pateras en Formentera y Mallorca

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado este martes a un total de 135 migrantes que han llegado a bordo de ocho embarcaciones a la isla de Formentera y aguas de Mallorca.

La primera de las intervenciones se ha producido sobre las 04.15 horas, cuando se ha encontrado a un grupo de 29 personas de origen magrebí en el camino des Ram de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La siguiente ha tenido lugar alrededor de las 07.00, momento en el que se ha identificado a otras 13 personas de origen magrebí, en la zona de la Mola de Formentera. Poco más tarde, a las 07.45 horas, han localizado a otro grupo de 11 personas de origen magrebí en este mismo punto.

A continuación, a las 09.40 horas los equipos de rescate han acudido a socorrer a 23 personas de origen subsahariano, que se encontraban en una embarcación a seis millas de Porto Colom, en Mallorca.

A las 15.25 horas, la Guardia Civil ha interceptado a otras 21 personas de origen magrebí en la zona del Caló D'es Mort, en Formentera. Poco después, a las 15.50 horas, se ha procedido a la interceptación de un total de 26 personas de origen magrebí, a seis millas de la isla.

La siguiente intervención se ha producido también en Formentera a las 16.40 horas, rescatando a siete personas de origen magrebí, en lo zana de S'Estufador.

Por último, a las 18.03 horas, se ha procedido a la interceptación de cinco personas de origen magrebí, en Cala Santanyí de Mallorca.