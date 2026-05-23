Alertan de la desaparición de 23 migrantes que viajaban en una patera rumbo a Baleares

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La organización de ayuda a personas migrantes Alarm Phone ha alertado de la desaparición de 23 migrantes que viajaban a bordo de una patera rumbo a Baleares.

La embarcación, según ha informado la organización en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, partió el pasado miércoles de las costas de Boumerdés (Argelia).

A bordo, siempre según la información de la que dispone la entidad, viajaban al menos 23 personas migrantes que se dirigían a Baleares.

Los familiares de estas personas han alertado de que no tienen información acerca de su paradero --tres días suelen ser más que suficientes para hacer esta travesía-- y que ya han alertado a las autoridades españolas.