Alertan de la desaparición de una patera con 15 personas que se dirigía a Mallorca

Archivo - Patera llegada a aguas de Baleares. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Alarm Phone ha alertado de la desaparición de una patera con 15 personas a bordo que se dirigía a Mallorca.

Según la información facilitada por la entidad en su cuenta de la red social X, la embarcación zarpó el pasado domingo de Argelia con dirección al archipiélago.

Desde ese día, ha asegurado la organización, los familiares de las 15 personas que viajaban en la embarcación no han recibido noticias de ellos. Las autoridades ya están alertadas de esta situación.