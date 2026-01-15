Alertan del incremento de las agresiones a docentes en Baleares

Archivo - Gesto de lucha - ANDRANIK HAKOBYAN/ ISTOCK - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SIAU ha alertado del incremento "alarmante" de las agresiones físicas y verbales a personal docente de Baleares.

Según han apuntado en un comunicado, entre el 15 de mayo de 2025 y el 13 de enero de 2026, un total de 39 docentes han sufrido agresiones y lo han comunicado oficialmente a la Administración a través del procedimiento correspondiente.

Las agresiones estarían distribuidas entre 13 agresiones físicas, de las cuales 12 han sido cometidas por alumnos o menores de edad y una por un adulto; 26 agresiones verbales, 14 provocadas por alumnos o menores y 12 por adultos.

Estas agresiones, ha alertado el sindicato, tienen consecuencias graves sobre la salud emocional y psicológica del profesorado. Del total de docentes afectados, 27 han necesitado asistencia psicológica, mientras que tres más están pendientes de iniciarla. Además, 16 de los docentes atendidos continúan actualmente en seguimiento periódico con la psicóloga.

Desde SIAU han señalado que estos datos evidencian una situación insostenible que se arrastra desde hace años. "El colectivo docente sufre desprecio, dejadez institucional y ataques constantes, sin que se hayan implementado medidas efectivas para garantizar su seguridad y bienestar en los centros educativos", han advertido.

Ante este escenario, la organización ha exigido medidas urgentes y contundentes encaminadas a empoderar y dignificar al colectivo docente, así como protocolos efectivos de prevención, protección y apoyo ante cualquier tipo de agresión.