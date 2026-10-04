Alertan de una oleada de estafas en anuncios de alquiler de viviendas en Palma

Archivo - Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares (Consubal) ha alertado sobre la proliferación de anuncios de alquiler de viviendas con "claros indicios de fraude" que están apareciendo en redes sociales y plataformas digitales de Palma y otros municipios de Baleares.

Se trata de ofertas que presentan viviendas amplias, completamente reformadas, amuebladas y decoradas, con tres dormitorios, dos baños, salón comedor y cocina equipada, por precios que en algunos casos apenas alcanzan los 700 euros mensuales.

Estas condiciones, ha subrayado Consubal en un comunicado, resultan difícilmente creíbles en el actual mercado inmobiliario balear y "deberían despertar todas las alarmas".

Este fenómeno ha coincidido con el rechazo del Congreso de los Diputados a la convalidación de dos decretos ley en materia de viviendas. Sin afirmar que exista una relación directa entre ambos hechos, Consubal ha advertido de que la situación de extrema dificultad para acceder a una vivienda "puede estar siendo aprovechada por quienes buscan obtener beneficios mediante el engaño".

Detrás de estos anuncios pueden esconderse supuestos propietarios que no existen, viviendas que no están disponibles o fotografías de inmuebles copiadas de otros portales inmobiliarios, han remarcado desde la asociación.

En los casos de estafas, se publica un anuncio muy atractivo, se despierta el interés de numerosos usuarios y, cuando aparece una persona dispuesta a alquilar, se le solicita una señal, una reserva o una mensualidad por adelantado, con excusas para impedir que visite previamente el inmueble.

Una vez recibido el dinero, el supuesto arrendador desaparece y el consumidor pierde sus ahorros sin haber conseguido vivienda alguna. "Es indignante que, en una comunidad donde miles de personas tienen enormes dificultades para encontrar un alquiler que puedan pagar, haya quienes pretendan aprovecharse de esa necesidad para estafarles", ha lamentado la entidad.

Ante esta situación, ha reclamado a las plataformas digitales y redes sociales que refuercen los mecanismos de verificación de los anuncios inmobiliarios, retiren con rapidez las ofertas fraudulentas y faciliten canales eficaces para denunciar posibles estafas.

Asimismo, ha solicitado una mayor vigilancia por parte de las administraciones competentes y una actuación coordinada para combatir este tipo de prácticas.

Consubal ha recordado a los consumidores que deben desconfiar de los alquileres con precios muy inferiores a los habituales, comprobar la identidad de quien ofrece la vivienda, evitar pagos anticipados sin garantías y no facilitar documentación personal a desconocidos.

En caso de sospecha o de haber sufrido un fraude, recomienda conservar todas las pruebas, contactar inmediatamente con la entidad bancaria si se ha realizado algún pago y presentar denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad.

"Encontrar una vivienda digna y asequible ya es suficientemente difícil. Lo que no podemos permitir es que, además, quienes buscan un hogar acaben siendo víctimas de quienes hacen negocio con su necesidad", ha concluido.