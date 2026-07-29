Alertan que los organizadores de una corrida de toros en Palma ofrecen entradas por 10 euros para menores

Archivo - Imagen de una corrida de toros en Palma. - ACTÚA - Archivo

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha calificado como "aberrante" la promoción desarrollada por la empresa organizadora de las corridas de toros en Palma, por plantear entradas con descuento dirigidas a menores de edad de hasta 16 años, que podrían acceder al evento por diez euros.

De esta manera, han criticado que en franjas "muy tempranas" de edad se permita presenciar "violencia real" sobre animales en horarios "intempestivos", ya que comienza a las 21.00 horas, según ha explicado la fundación en una nota de prensa.

Esto han reprochado que se produzca en un ambiente de "normalización de la crueldad" que se ejerce sobre animales y con un contexto de "banalización" de la misma por parte de sus progenitores y círculos familiares.

"Esta convocatoria es evidentemente contraria a las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y a ello se suma el consumo continuado en la previa de bebidas alcohólicas, en pleno debate social sobre esta cuestión y un Anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio de Sanidad", han resaltado.

Así, han recordado que en 2018 el comité pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con un texto "muy claro" al respecto.

Este organismo recomendaba que, para prevenir los "efectos nocivos" para los niños del espectáculo de los toros, el Estado prohibiera la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia.

En agosto de 2023 el organismo de expertos de Naciones Unidas incluyó una referencia en el Comentario General nº 26, en su apartado G, sobre el derecho a no sufrir ningún tipo de violencia. Aquí se indicaba que los niños deben "ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica" pero también de la "exposición a la violencia", como la violencia doméstica o la infligida a los animales.

Todo ello suma una nueva advertencia, en febrero de este mismo año, incluida en el apartado 23 de las Observaciones Finales formuladas tras la revisión de España.

De este modo, han apuntado que las peticiones tienen un "encaje evidente" en la exposición a la violencia que sufren niños y adolescentes, tanto en formato de participación directa, como en la asistencia de espectadores.

FFW ha lamentado que el Govern "ignore de forma deliberada" el consenso internacional y científico alrededor de la exposición a la violencia y "no haga absolutamente nada" para desincentivar que los niños de muy corta edad entren a estos actos de carácter taurino, incluso con actividades paralelas que "adoctrinan en la futura violencia".

De hecho, han aludido a que "diferentes especialistas" hayan advertido acerca de la exposición de los menores de edad a contenidos violentos, dado que han comprobado "alteraciones en su comportamiento" y al medir diferentes niveles de "agresividad y ansiedad posterior".

Asimismo, han apuntado que, además del "evidente riesgo" de que el niño sufra "angustia" e incluso "efectos traumáticos" originados por la exposición a escenas de "agresiones violentas" hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede "contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión".