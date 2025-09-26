Alertan de posibles eutanasias ilegales de gatos en un centro de protección de Mallorca

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Defensa de los Derechos de los Animales (ODDA) ha trasladado sus sospechas de que se hayan llevado a cabo eutanasias ilegales de gatos en el Centro de Protección de Animales Domésticos (CEPAD), más conocido como Natura Parc, ubicado en Llucmajor (Mallorca).

En un comunicado, la organización ha trasladado su preocupación por unos presuntos hechos cometidos sobre recogidos en el marco del Plan Captura, Esterilización y Retorno (CER) y ha anunciado acciones legales para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

El pasado 15 de agosto, personas cuidadoras voluntarias de colonias felinas del municipio de Llucmajor informaron a ODDA de que, cuatro gatos trasladados al Natura Parc para su esterilización, únicamente dos fueron devueltos a la colonia.

Según la persona encargada del transporte, los otros dos animales fueron sometidos a eutanasia tras haber dado positivo en un test de leucemia felina.

Para el vicepresidente de ODDA y veterinario, Jordi Garrigós, un simple positivo en un test de leucemia no justifica la eutanasia, ya que muchos gatos pueden vivir años sin síntomas clíninos.

"De confirmarse estos hechos, estaríamos ante una vulneración muy grave de la Ley de Bienestar Animal", ha asegurado.

El 21 de agosto, ODDA participó en una reunión con representantes del Ayuntamiento de Llucmajor y del propio CEPAD, en la que se expusieron los hechos. Durante el encuentro, se recordó el contenido del artículo 27 de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, que prohíbe expresamente el sacrificio de animales en centros como el CEPAD, salvo en casos muy concretos y justificados.

A juicio de ODDA, de confirmarse los hechos, se habrían llevado a cabo al margen de la ley. Además, la organización advierte de un posible interés económico en estas actuaciones, ya que los costes de pruebas víricas, eutanasia e incineración resultan más elevados que los de una esterilización.

La organización ha recomendado a los municipios con convenios en vigor con el CEPAD que extremen la vigilancia sobre la gestión de los animales y recuerden la prohibición a los organismos relacionados de cualquier sacrificio sin garantías legales, evitando así convertirse en colaboradores de posibles irregularidades.

"No podemos permitir que la vida de los gatos comunitarios esté en peligro por protocolos internos que contradicen la legislación vigente. Llegaremos hasta el final para garantizar la justicia y el respeto para todos los animales", ha afirmado Garrigós.