Alertan de recortes de salarios si empresas de moda en Baleares se acogen al nuevo convenio estatal

Protesta en el paseo del Borne contra la salida de empresas baleares al convenio estatal de comercio. - EUROPA PRESS

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas se han concentrado este viernes en el paseo del Borne de Palma, convocadas por el sindicato UGT, en contra de un acuerdo estatal de comercio que podría derivar en recortes salariales que para el grueso de los trabajadores afectados podría suponer pasar de cobrar 21.000 a 18.000 euros al año.

El acuerdo que ha motivado la protesta permite la salida de marcas de moda que actualmente están dentro del convenio balear hacia un acuerdo estatal con peores condiciones para los trabajadores.

La secretaria del Sector de Comercio y Grandes Almacenes de UGT, Belén Córdoba, ha alertado que el pacto promovido por las grandes cadenas comerciales bajo la patronal Arte y que ya han alcanzado un preacuerdo con los sindicatos CCOO y la Confederación Sindical Independiente Fetico, podría conllevar pérdidas de derechos y salario.

Belén Córdoba se ha mostrado preocupada por los posibles perjuicios sobre los alrededor de 10.000 trabajadores que se verían afectados en el archipiélago. "Nos afecta de lleno porque todas las personas que vivimos aquí sabemos cuál es la situación actual, no solo con el coste de la vida, el coste de la insularidad, sino también por el problema tan grande que tenemos con la vivienda", ha indicado.

El preacuerdo recoge, entre otras cuestiones, que a los trabajadores fijos discontinuos solo se les garantizarán tres meses consecutivos de trabajo, mientras que el resto del año los llamamientos podrán ser "a la carta" por tramos mínimos de hasta 15 días y con un preaviso de tan solo 48 horas.

En materia salarial, el sindicato calcula que una dependienta con un salario medio anual de unos 21.000 pasaría a cobrar poco más de 18.000 euros y que se recudiría a la mitad el valor de la hora por trabajar en domingos y festivos.

La representante de UGT ha advertido que desaparecería el plus mensual de desplazamiento de 120 euros y otros, como el de ayuda de estudios, además del premio de jubilación.

Este principio de acuerdo recoge otros recortes de derechos, como la reducción de las vacaciones a 30 días en vez de 31 días, el descanso semanal de dos días no tendrá por qué ser consecutivo y los tiempos de descanso considerados ahora jornada efectiva de trabajo tendrá que ser recuperada.

Los comercios de las Islas que podrán aplicar estas nuevas condiciones laborales son aquellos que tengan tienda en Baleares y en otras dos comunidades autónomas, más de 3.000 metros cuadrados de local o más de 400 personas en plantilla.

Si el acuerdo se llega a firmar --CCOO lo apoya y cuenta con mayoría en la mesa estatal-- la representante de UGT no descarta endurecer las movilizaciones ni ir a la huelga.