Alertan del riesgo de fraude en el concurso de playas de Palma al concurrir empresas con casos de malas praxis

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (Adopuma) ha alertado del riesgo de fraude en el concurso de adjudicación de las autorizaciones de las playas de Palma al concurrir empresas pantalla con "graves casos de malas praxis".

Desde la patronal han sostenido que en otros municipios de Mallorca, como Calvià, Ses Salines y Son Servera, se han producido "situaciones muy graves derivadas de malas praxis empresariales".

Según han expuesto en una nota de prensa, hay un mismo empresario que presenta, a través de empresas pantalla creadas expresamente para concurrir a concursos públicos, ofertas con cánones muy elevados. Así, han asegurado, logra la adjudicación y después "incumple de forma sistemática" sus obligaciones.

En este sentido, la patronal ha advertido que estas empresas no solo dejan de prestar correctamente los servicios adjudicados, sino que además no abonan los cánones comprometidos ni los impuestos correspondientes.

En el caso de Calvià, siempre según la patronal, la deuda acumulada se sitúa en torno a los cuatro millones de euros, mientras que en Son Servera y Ses Salines alcanza 1,2 millones de euros en cada municipio.

Son contratos que, han expuesto, a día de hoy la administración no ha sido capaz de resolver y que equiparan con "tener un 'okupa' en las playas que no solo no paga el alquiler, sino que además se queda la recaudación de toda la temporada".

Para Adopuma, estos antecedentes suponen "una amenaza directa" para el concurso de las cinco playas de Palma. No obstante, han considerado que este nuevo concurso representa una gran oportunidad para Palma si "se adjudica con criterios de rigor, solvencia y responsabilidad".

De ser así, han destacado, se contará con playas que "apuesten claramente por la calidad del servicio, la profesionalización del sector y la aportación del valor añadido a la oferta turística de la ciudad".

Con todo, la patronal impugnará los contratos que no se adjudiquen con la prudencia y rigor que a su entender son exigibles, especialmente si detectan la participación de empresas pantalla.

"La evidente vinculación entre ellas hace pensar que la intención de este empresario playero es aplicar la misma táctica que tanto rédito ha obtenido durante estos últimos años en diferentes municipios de Mallorca", han advertido.

Finalmente, han asegurado que su intención no es bloquear los concursos públicos sino, por un lado, garantizar una "gestión transparente, solvente y de calidad" y, por otro, que el sector no se vea manchado por la mala praxis de unos pocos".