Alertan de la venta de entradas con descuentos destinados a jóvenes y menores para una corrida de toros en Inca

Archivo - Imagen de una corrida de toros en Palma. - ACTÚA - Archivo

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha advertido que la corrida de toros programada para el 29 de marzo en Inca, permite la venta de entradas rebajadas para jóvenes y menores.

La entidad ha pedido una "reflexión" sobre la "permisividad" de acceso de personas menores de edad a eventos como la corrida de toros prevista después de la nueva advertencia formulada por el Comité de los Derechos del Niño hace un mes.

En una nota de prensa han explicado que este comité de Naciones Unidas ha incorporado una solicitud relacionada con la infancia y la tauromaquia en su apartado 23 sobre "violencia contra los niños" en las 'Observaciones Finales' sobre España'.

Aquí, el organismo internacional se mostraba "preocupado" por el hecho de que los niños "presencien la violencia y la muerte de los participantes" durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado, por lo que el comité ha reiterado sus recomendaciones para que tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, "se establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción".

Asimismo, han solicitaco que se lleven a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los "efectos negativos" que tiene en los niños, incluidos los espectadores, "la violencia asociada a las corridas de toros".

La solicitud reitera la petición publicada en 2018, durante el anterior ciclo de informes de España y en esta ocasión ya advierte a las comunidades autónomas sobre sus "responsabilidades compartidas" en la materia.

La fundación ha resaltado que el acceso de niños y adolescentes contravendría los derechos fundamentales de estos grupos vulnerables y por lo tanto ha apelado al Govern para que se abstenga de "promover o patrocinar actividades que pueden impactar de forma negativa en el desarrollo de personas menores de edad".

"En este caso se ofrecen descuentos a jóvenes sin especificar la edad pero también a menores de edad que a través del Bono Cultural podrían adquirir un abono o entrada concreta para la corrida de Inca", han destacado.

En ese sentido, han recordado que el Parlament aprobó en 2024 una modificación normativa que posibilitaba la entrada de menores a eventos taurinos casi tres décadas después de un veto parcial, una medida que habría sido "deplorada" por expertos y especialistas en materia de protección de la infancia.

Las recientes advertencias se enmarcan en el incumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ratificada por España en la década de 1990 y que tanto la Constitución como otras normas orgánicas señalan como de "obligada incorporación a la legislación".